Desde Mazatán llama Llaven a caminar con el pueblo

El diputado federal Jorge Llaven Abarca sostuvo una importante reunión de trabajo con la militancia del que tenemos ya tenemos Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y liderazgos de la región Soconusco en el municipio de Mazatán, con el objetivo de fortalecer la estructura política desde los municipios y respaldar la labor de presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a favor de los que menos tienen.

Acompañado de los diputados federales Valeria Santiago Barrientos y Roberto Rubio Montejo, el legislador suchiapaneco refrendó su compromiso de continuar visitando personalmente cada uno de los municipios para seguir abonando a la Cuarta Transformación, que también es verde.

“Cerramos en Mazatán la gira de dos días en el Soconusco, me dio gusto saludar a los militantes, liderazgos, coordinadores y ex presidentes y ex presidentas municipales del Partido Verde, el llamado es de unidad y de trabajar a favor de las y los chiapanecos”, declaró.

Por último, Llaven Abarca afirmó que el proyecto de nación tiene como prioridad el bienestar y hacer justicia social a la región sur-sureste del país: “Chiapas es uno de los estados más favorecidos por la 4T, hoy se entregan programas sociales de manera directa y se realizan obras de infraestructura que ayudarán al desarrollo económico, es por ello que vamos a continuar construyendo un mejor Chiapas para todos”, puntualizó.