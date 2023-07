Sentimientos encontrados al inicio de Comic-Con: de la desilusión a las ganas de disfrutar

• La Comic-Con de San Diego se vio eclipsada por las ausencias de las estrellas de Hollywood debido a la huelga

Estados Unidos.- La 52 edición de la Comic-Con de San Diego, la mayor fiesta de la cultura pop del mundo, echó a andar eclipsada por las ausencias de las estrellas de Hollywood debido a la huelga simultánea que el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) y el gremio de directores emprendieron el jueves pasado.

Una situación que mantiene a los más de 45 mil asistentes diarios que congrega el evento con sentimientos encontrados que van desde la “desilusión” a las ganas de disfrutar del resto de actividades que continúan vigentes.

“¿Puedo empezar diciendo lo de los actores?”, preguntó Miguel, un joven llegado a la convención desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, antes de contestar las preguntas.

Acto seguido compartió su decepción y de qué forma ha rehecho su plan para estos días en la Comic-Con: “Lo que más me ilusionaba era ver a los actores de sagas como Marvel o DC, pero ahora voy a tener que centrarme en conseguir objetos y juguetes exclusivos de tipo Funko“.

Mientras tanto, centenares de personas de todas las edades con disfraces de Spider-Man, Batman o personajes de la saga Star Wars, como Grogu o Cassian Andor, recorrían las habituales y larguísimas colas del Centro de Convenciones de San Diego, ubicado en pleno puerto de esta ciudad limítrofe con Tijuana (México).

“Compré mi entrada hace 8 meses, voy a tratar de disfrutar lo máximo posible aunque no pueda ver a los protagonistas de mis series favoritas”, indicó Stuart, natural de Vancouver (Canadá), acompañado de un grupo de amigos que tienen en común su admiración por la serie “Abbott Elementary”.

Esa producción, como “Yellowjackets” o “Interview with the Vampire“, es una de las que había diseñado carteles gigantes para promocionarse en los hoteles y edificios aledaños a la Comic-Con antes de que se oficializaran los paros de SAG-AFTRA y del colectivo de guionistas estadounidenses (WGA, por sus siglas en inglés).

Cuando comenzaron los piquetes, la presencia de los actores y directores de estas producciones fue cancelada, al igual que la de series reconocidas como “The White Lotus”, “Cobra Kai” o “The “70s Show”, entre otros.

En esta edición, los asistentes no podrán ser los primeros en saber quién actuará en la próxima película o el título de la nueva serie derivada de franquicias como Marvel y Lucasfilm, o cuáles serán los estrenos por llegar en Netflix, HBO, Universal o Sony Pictures.

“Todo lo que ha pasado es una pena. No puedo creer que no se vayan a celebrar todos esos paneles”, reconoció Guillermo, un adolescente de Riverside (California, EE.UU.), quien también incidió en la idea de “mejor tomarlo como una fiesta” antes que fustigarse por no “ver material inédito” en la que es su primera Comic-Con.

No es el caso de Stephany, que acude por segunda vez junto a su familia desde Palmdale (California), y ya ha notado que “hay menos alternativas y opciones que otros años”, pero recalcó que sus hijos seguían estando “emocionados” por ver un avance de la nueva película de las Tortugas Ninja.

El panel de “Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”; una sala con réplicas de vestuario y novedosas prendas a la venta de la trilogía “Guardians of the Galaxy”; varias conferencias con curiosidades del último filme de “Dungeons & Dragons”; y el estreno en exclusiva de la temporada final de “Archer” son lo más esperado del día.

En cualquier caso, no parece que está 52 edición de la Comic-Con vaya a servir para consagrar esta cita tras los parones de la pandemia, como esperaban sus organizadores.

Con información de EFE

Foto: EFE