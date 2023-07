Plantea Ebrard a Xóchitl debates a “tiktocazos”

México.- Luego de insistir en que a la gente le gustaría ver debates entre los aspirantes a la Presidencia, el excanciller Marcelo Ebrard invitó a la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, a debatir a “tiktocazos”.

“Yo lo que digo es que yo creo que a la gente le gustaría mucho escucharnos, yo tampoco sé si ella va a ganar, pero ella está hablando de la 4T, entonces, yo estoy dispuesto perfectamente a responderle.

“Ahora, podemos debatir por Tiktok, no hay problema, nos vamos al mismo caso pero cuál sería entonces… o porque negarse a tener un debate ya le contesté yo que en mi concepto cualquier tiempo es bueno, simplemente ahí lo dejo, respeto mucho a Xóchitl, respeto a las damas en general y decir que yo creo que a la gente le gustaría que tuviéramos un intercambio”, dijo Ebrard en conferencia de prensa en Colima, donde realizó hoy una asamblea informativa.

En su cuenta de Twitter, Ebrard reiteró su ofrecimiento a la panista de debatir “hoy más que nunca. Este momento es inédito. Pienso a la sociedad le gustaría escucharnos. Estoy seguro el pueblo te dirá lo mismo”, escribió en la red social.

Sobre su plan de seguridad explicó que el Plan Ángel complementa la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador, por lo que no se desviará del camino trazado por éste.

“¿Qué significa cuando el presidente dice abrazos, no balazos? El objetivo, es abrazar a las personas que no tienen opciones, que no tienen alternativas, y lo ilustró con el apoyo a los jóvenes antes de que el narcotráfico los reclute como halcones.

“En cuanto a los “no balazos”, dijo que el propósito consiste en “detener a los delincuentes, no matarlos. La meta no es acribillarlos y matarlos. La meta es detenerlos y presentarlos ante la ley”.

Agregó que la Guardia Nacional es un cuerpo nacional coherente con esa estrategia, encargado de hacer que se respete la ley.

Y ahora, continuó, con la puesta en marcha de su Plan Ángel, se le dará la tecnología para que pueda llevar a cabo su papel a mayor escala.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial