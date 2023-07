Llegan las finales en el Torneo ZOÉ Water

• Habrás partidos de futbol en seis regiones de Chiapas. En Ocosingo participarán más de 220 jugadores

El Torneo ZOÉ Water tendrá juegos de finales y semifinales este fin de semana en las sedes de San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Villaflores, Tonalá, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; además, iniciará con las acciones en el municipio de Ocosingo en donde participarán más de 220 jugadores.

En San Cristóbal de Las Casas las finales del Torneo ZOÉ Water iniciarán de la rama varonil el sábado a las 9:00 de la mañana en las instalacones de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem). En la categoría Sub 18, la final será protagonizada por Pulguitas y Pollitos, mientras en la Sub 16 se enfrentarán Tuzos Pachuca y Pollitos y en la Sub 14 Selección Escuelita y Pulguitas.

En Palenque las finales del Torneo ZOÉ Water se llevarán a cabo este sábado en el estadio Rey Pakal; a las 10:00 am se medirán Pumas vs Dorados, en la categoría Sub 14, y a las 11:30 am se tiene pacto el duelo Gameba vs Halcones de la categoría Sub 18.

Las semifinales de la zona Tapachula del Torneo ZOÉ Water también se jugarán este sábado en los campos de la Asociación Médica. El primer duelo, a las 8:00 am, será el de la Sub 14 entre Tuzos Tapachula e Iguaneros de Mazatán, posteriormente, a las 9:30, en la misma categoría se programó el partido Escuela HH vs Promotora Santo Domingo.

En Tapachula las semifinales de la Sub 18 serán Tuzos Tapachula vs Atlético Tapachula, a las 9:30 am y Silver Tapachula e Iguaneros de Mazatán, a las 12:30. Mientras que en la Sub 16 las semifinales programadas son Iguaneros de Mazatan vs Tuzos Tapachula y Escuela HH vs Pumas.

Tuxtla Gutiérrez también tendrá finales del Torneo ZOÉ Water en la rama femenil el día domingo. Las semifinales iniciarán a las 11:00 am en la cancha “Salvador Cabañas”, con el partido entre PSG vs Santa Fe, al término jugarán Antorchas FC vs ALZ Concretos. Los equipos que resulten ganadores jugarán a las 3:30 de ese día la gran final.

En Villaflores también habrá finales en el campo Miguel Tamayo Guzmán; las acciones inician a las 11:00 am con el duelo Atlético Pesquero vs Altamira FC, de la categoría Sub 16, y a las 2:00 pm jugarán Guerreras FC vs Atlético Villaflores.

El Torneo ZOÉ Water en la sede Tonalá programó la final de la categoría Sub 14, en la que se verán las caras Delfines vs Deportivo 3 Picos, el partido tendrá como sede el campo sintético de la Unidad Deportiva.

En Ocosingo este sábado se realizará la inauguración del Torneo ZOÉ Water, en la que participarán más de 220 jugadores integrantes de 11 equipos de la región. Los partidos se llevarán a cabo en el estadio municipal de futbol “Julio César Paniagua Solorzano”.