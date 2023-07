Martha Higareda agradece a Ryan Gosling por ‘salvarla’ de caída

• La actriz aprovechó para recordarle al intérprete de Ken el momento en el que lo conoció

México.- Martha Higareda agradeció a Ryan Gosling por salvarla de caerse en un restaurante de Los Ángeles, California.

Fue durante la gira de promoción de la película Barbie en México que la actriz aprovechó para recordarle al intérprete de Ken el momento en el que lo conoció.

“Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos, muchos años hubo una situación que sucedió en un restaurante”.

Higareda continúa su relato con evidente emoción: “Estaba cenando con una amiga, me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas. Me moví, esto es en LA, y de repente me tropiezo y este chico me agarra rápido, entonces volteó y eras tú (Ryan Gosling). Yo me quedé como de ¡qué momento tan bizarro! Así que quería darte las gracias. Esto fue hace mil años, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue un momento muy específico”.

Tras la anécdota el actor preguntó qué restaurante era, mientras que Margot Robbie expreso: “Qué dulce. Qué héroe”.

“Fuiste realmente un caballero”, mencionó Martha.

En ese mismo evento una reportera preguntó a Ryan Gosling si conocía a Martha Higareda: “¿Quién? No, no la conozco”, respondió.

Días después la actriz señaló que: “Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”, dijo por medio de sus redes sociales.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial