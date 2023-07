Celebra AMLO crecimiento económico del 4 por ciento

– Tenemos una economía fuerte, una recaudación importante, por eso está el dólar así, aunque no les guste a los conservadores. Hay que tener sentido del humor, aseveró –

En la acostumbrada conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el crecimiento de la economía mexicana de 4 por ciento anual, esto a pesar de que algunos expertos anunciaban escenarios negativos.

En ese sentido, López Obrador externó “que es una buena noticia… ya el crecimiento de la economía nacional en el sexenio está por arriba de cero, después de la caída de la economía por la pandemia que fue la más acentuada desde los años treinta del siglo pasado”.

“Tenemos una economía fuerte, una recaudación importante, en lo tributario la recaudación de 4 por ciento en términos reales de aumento con relación al mismo periodo de 2022, por eso está el dólar así, es la moneda, aunque, no les guste a los conservadores. Hay que tener sentido del humor, no enojarnos, no estar amargados”. El dólar amaneció a 16.82, hace 8 años que no sucedía algo así.

Continuó explicando, que después de la caída de la economía, los expertos auguraban que permanecería con esos niveles durante un periodo, pero fue una caída en V, por lo que hubo una rápida recuperación de la economía mexicana.

Dijo que “su gobierno apostó por una estrategia de apoyar a los sectores populares, que tiene que ver con una economía moral y el humanismo mexicano en vez de hacer lo de siempre de apoyar a arriba con la idea peregrina de que si llueve fuerte arriba salpica, en vez de eso decidimos apoyar abajo, de abajo hacia arriba.”

Para finalizar, el ejecutivo federal dijo que esta estrategia y la decisión de no contratar deuda, aunque la mayoría de los países se endeudaron menos nosotros. (Foto: Berenice Fregoso/El Universal)