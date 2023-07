‘Ventanea’ AMLO a los panistas con entrevista de Fox

– Este miércoles el presidente estrenó una nueva sección en su conferencia de prensa mañanera, a la que llamó “No lo dije yo”, en la que busca que la gente no se deje engañar –

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó una nueva sección en su conferencia de prensa mañanera, a la que llamó “No lo dije yo”, el objetivo de su nueva sección, explicó, “es decirle a la gente no te dejes engañar, no te dejes manipular, que no logren que te comas diariamente un plato de mentiras”.

En la acostumbrada conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador inauguró su nueva sección con el video de una entrevista televisiva hecha al expresidente Vicente Fox, que fue difundida esta semana. En ella, Fox asegura que se deben desaparecer los programas sociales porque “los huevones no caben en este país” y pide que se restablezcan las pensiones vitalicias para los expresidentes y que se juzgue a López Obrador por corrupción y enriquecimiento ilícito.

“Ojalá y Xóchitl nos cubra esto, que los huevones no caben en el gobierno, y tampoco en el país ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ¡A trabajar, cabrones!, como dice Xóchitl”, declara Fox.

El ejecutivo federal afirmó que lo dicho por Fox “es el meollo del asunto” entre las diferencias entre el gobierno de la 4T y los anteriores, así como el centro de la campaña mediática en contra de su gestión.

“Esto ayuda a comprender el fondo de nuestras diferencias, el por qué somos distintos, cómo existen dos corrientes de pensamiento, dos maneras distintas de concebir a México y al mundo, dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Esto es lo que está en el fondo de todo el debate y qué bueno que haya definiciones, que no haya simulación”, dijo el presidente de la República.

Posteriormente destacó que lo mejor es que “todos nos definamos, como se define Fox”.

“Lo que está mal es la hipocresía, el decir una cosa y hacer otra, el no ser consecuente”, señaló y sostuvo que “el finado Fidel Velázquez del PRI decía “soy charro y qué”, en cambio los del PAN se dan baños de pureza y su verdadera doctrina es la hipocresía”.

Más adelante, finalizó exponiendo que hay una “guerra mediática” en contra de su gobierno, pero aseguró que hoy “se puede hacer periodismo en México y no hay que irse a Estados Unidos, al menos porque el Estado no persigue a periodistas, no hay represión del Estado hacia la prensa, hay libertad absoluta”.

“Por eso es esta campaña, porque a nadie se le molesta o se le amenaza. Se garantiza el derecho a disentir, pero es importante que la gente sepa que estamos enfrentando esta guerra sucia instrumentada por la mayoría de los medios de comunicación”. (Foto: Presidencia)