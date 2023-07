EPISTOLARIO

Armando Rojas Arévalo

LA TIENE DONDE QUIERE

JORGE: Siéntate y reflexionemos sin apasionamientos, sin partidarismos.

Mi reflexión: Sinceramente, independientemente del tema del género o del feminismo, la misoginia o lo que resulte, no creo que XÓCHITL GÁLVEZ sea la más idónea para llegar a la presidencia de la República en 2024. Sígueme para ver si me doy a entender.

Reconociendo que es una mujer muy inteligente –lo cual es una virtud que el mesías detesta en todas las mujeres- y de que viene desde abajo y conoce la pobreza, el maltrato familiar, hambre y los golpes de un padre alcohólico, venció a la adversidad gracias a su entereza y perseverancia; de que salió de un pueblo marginado de Hidalgo (Tepatepec) y tuvo que luchar contra todas esas adversidades, hay que reconocer, lamentablemente, que es un producto mediático creado desde “La mañanera” en Palacio Nacional, inflado por los que ya están hasta la madre de este presidente, medios y público en general. Es un producto que los que quieren que el mesías se vaya cuanto antes porque ya no lo aguantamos, han llevado hasta terrenos de la propaganda que ninguna de las “corcholatas” del presidente ha soñado.

VICENTE FOX “infló” a LÓPEZ OBRADOR con el desafuero y logró el muy candoroso (por no decirle otro calificativo a FOX) subirlo a la agenda, que el tabasqueño en su astucia y perversidad utilizó para llegar a donde se encuentra y que, dicho sea de paso, mucho lamentamos.

El mesías abusa de su poder para denostar y descalificar a sus adversarios. La mayoría de las veces lo hace con maldad, otras con gran astucia, como es el caso de XÓCHITL, victimizándola.

Aparentemente no quiere que XÓCHITL sea su sucesora, pero le conviene que llegue. Ha visto que sus “corcholatas” no levantan. Por ejemplo, EBRARD tiene conocimiento y experiencia política, pero no cautiva. MONREAL la hace de comparsa, lo mismo que su compadre MANUEL VELASCO COELLO, quien quiere congraciarse con AMLO después de haberlo traicionado exhibiendo con sus testaferros el momento en que su empleado DAVID LEÓN le entrega una bolsa con dinero a PIO LÓPEZ OBRADOR. El que dice ser de la auténtica izquierda, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, pobre, yendo de aquí para allá en una combi y ni quien lo tome en cuenta.

CLAUDIA SHEINBAUM y ADÁN AUGUSTO tampoco entusiasman a los electores. Son, para decirlo objetivamente, los que más le convendrían al mesías porque no tienen convicciones y harían todo lo que les pidiera su líder sentado bajo la sombra de algún árbol en su quinta de Palenque.

CLAUDIA y ADAN AUGUSTO resultarán perdedores, eso que ni qué. Eso al mesías le preocupa.

¿Entonces, qué es lo que trama LÓPEZ OBRADOR?

Primero: Ya tiene el Ejército en los negocios, alejado de su verdadera mística, manejando aduanas, hoteles, Tren Maya, Mexicana de Aviación y Aeropuertos. O sea, los grandes negocios, por cierto, varios de ellos estratégicos.

Segundo: Con el Ejército y la Armada distraídos en la aventura de las empresas, su prioridad no es tanto ganar la presidencia (que sí es importante, por supuesto), sino lograr mayoría en el Congreso, para hacer lo que quiera, gobernando a sus anchas. Hacer su ley.

Tercero: Sabe que podría perder la presidencia, por eso está inflando a XÓCHITL con sus ataques, victimizándola cotidianamente, para hacerla presidenta. Porque, XÓCHITL no tiene la experiencia ni los arrestos para acabar con la delincuencia que la omisión de este gobierno propició y alentó, y menos para regresar al Ejército a los cuarteles quitándole los negocios que este presidente le ha otorgado.

¿Qué haría XÓCHITL para arrebatarle al Ejército y a la Armada todo el poder que AMLO le ha dado? ¿A qué precio sería esta hazaña?

¿Está preparada para tomar una decisión tan trascendental como ésta, para volver a los gobiernos democráticos? ¿La Constitución? ¿Y si el mesías controlara el Congreso?

¿Cómo combatiría XÓCHITL al crimen organizado y a los cárteles que han crecido y proliferado en todo el país, gracias a la omisión y la impunidad de este gobierno?

¿Cómo devolverá la paz y la tranquilidad al pueblo?

XÓCHITL ha crecido de manera potencial gracias a los ataques –deliberados y premeditados- de AMLO, y la gente se divierte y aplaude la forma en que la ex vendedora de gelatinas metida a empresaria ha respondido.

Le dicen “entrona”. Sí, desde luego. Muy entrona. Sería una presidenta extraordinaria… en tiempos normales. El presidente haciendo como que la ataca sin misericordia, la ha llevado hasta donde quiere, y con él los medios y las redes haciéndole segunda.

XÓCHITL ha crecido de manera impensada, por su inteligencia y porque no tiene cola que le pisen, gracias a LOPEZ OBRADOR. Los ataques del presidente no son por torpeza de él, sino por un plan perversamente pensado por él.

¿En qué le beneficiaría al mesías que XÓCHITL llegara a sucederlo? Te lo dejo de tarea.

De los otros pre candidatos de la “oposición”, CREEL y DE LA MADRID, te puedo decir que no jalan ni la cobija.

No nos engañemos.