Chiapas ha transformado la donación de sangre: SS

El compromiso del Gobierno de Chiapas en el rubro de la salud se refleja en el mejoramiento de indicadores que impactan directamente en el bienestar y la calidad de vida de la población, como es el caso de la donación voluntaria y altruista de sangre, donde la entidad registra el mayor porcentaje de captación en su historia, con 13.27 por ciento, superando incluso la media nacional, recalcó el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz.

El funcionario estatal ponderó doblemente este logro porque además de haber alcanzado una colecta de aproximadamente 42 mil unidades de sangre en 2022, de acuerdo con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, también consiguió romper brechas culturales y ser incluyentes al motivar la participación de los pueblos originarios en el proceso de donación, siendo parte importante en los resultados obtenidos.

Al respecto, señaló que autoridades sanitarias federales visitaron a principios del presente año el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas para inspeccionar el sistema de sangre, y derivado de esta supervisión hicieron un reconocimiento a la unidad de salud por haber logrado casi el 100 por ciento de donación de manera voluntaria y altruista, y más aún porque con un enfoque cultural y social favoreció que esta donación proviniera de la población indígena de la región.

Aunado a lo anterior, el doctor Pepe Cruz destacó que en la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas se ha reconvertido el Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez” del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, mejorando las instalaciones y el equipamiento, lo que ha permitido optimizar el proceso que conlleva producir hemocomponentes de la sangre, es decir, la analítica, el fraccionamiento, el almacenamiento y la distribución.

Asimismo, hizo un reconocimiento a quienes son los protagonistas en esta tarea, las y los donantes de sangre, por ser quienes mantienen el abasto, siendo pieza clave en la cadena transfusional, por cuya acción voluntaria y altruista ayudan a personas que están en tratamiento por enfermedades como el cáncer, por alguna intervención quirúrgica, trasplantes de órganos, accidente, hemorragia o quemadura.

El secretario de Salud puntualizó que la sangre es un tejido que no se puede construir y no se puede sustituir por ningún medicamento, de ahí la importancia de invitar a la población a donar sangre de manera voluntaria y en caso de no cumplir los requisitos para hacerlo, replicar el mensaje de promoción.