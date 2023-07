“Ya no hay esa robadera que había antes”: Sheinbaum

México.- La “corcholata” morenista, Claudia Sheinbaum, aseguró que se acabó la robadera y lujos en el Gobierno con la llegada de la Cuarta Transformación, asimismo indicó que en todo el mundo se reconoce que en México se está dando bienestar.

‘’Ya no hay lujos en la presidencia y en todas las secretarías, ya no hay aquellos lujos, aquellos privilegios, ya no hay esa robadera que había antes’’, comentó.

En su Asamblea Informativa en Cancún, Quintana Roo, Sheinbaum subrayó que la gente está feliz, y quiere que la Cuarta Transformación continúe, dado que es la fuerza política que está erradicando la corrupción que imperó en México durante los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox.

‘’Tuvimos presidentes por muchos años que se dedicaron a privatizar los recursos naturales, a privatizar los bienes de la nación, se nos hizo costumbre que el gobierno sirviera a unos cuantos, a los de arriba, pareciera que eso es imposible de romper … Imagínense el enorme desprecio que tenían los presidentes al pueblo de México’’, expuso.

En tanto, en su visita al Estado de Quintana Roo, Claudia Sheinbaum, sostuvo encuentros con trabajadoras, trabajadores, empresarias y empresarios de la industria turística de la región, la cual es considerada a nivel nacional e internacional como una de las más importantes de todo el país.

