Wall Street cierra con ganancias impulsadas por resultados positivos de bancos de EU

• El Promedio Industrial Dow Jones encadenó su séptima sesión consecutiva de ganancias, su racha más larga desde marzo de 2021.

Estados Unidos.- Las acciones estadounidenses subieron el martes, impulsadas en parte por una serie de sólidos resultados bancarios que ayudaron al Dow Jones a encarrilar su mayor racha de ganancias diarias en más de dos años.

Las acciones de Morgan Stanley subieron porque sus resultados superaron las expectativas, ya que el crecimiento de su negocio de gestión de patrimonios compensó los menores ingresos por operaciones bursátiles.

La acción de Bank of America subió después de que reportó una ganancia que superó las expectativas, gracias a que obtuvo más por los pagos de los clientes por préstamos, mientras que la banca de inversión y el comercio se desempeñaron mejor de lo esperado.

Las acciones de otros bancos, como Bank of New York Mellon y PNC Financial, también subieron el martes tras presentar sus resultados trimestrales.

«Son sorprendentes. Esta mañana todos los bancos informaron, todos superaron las expectativas de ganancias y todos excepto PNC superaron las expectativas de ingresos», dijo Tim Ghriskey, estratega senior de cartera de Ingalls & Snyder.

«Siempre odio extrapolar los beneficios de los grandes bancos, que siempre son los primeros, al resto del mercado. Nos esperan muchos más, pero las estimaciones de beneficios se han rebajado y los bancos son capaces de sorprender».

El S&P 500 ganó 32.19 puntos, o 0.71%, a 4,554.98 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 108.69 puntos, o 0.76%, a 14,353.64. El Promedio Industrial Dow Jones subió 366.58 puntos, 1.06%, hasta 34,951.93 unidades.

El Dow Jones encadenó su séptima sesión consecutiva de ganancias, su racha más larga desde marzo de 2021.

Algunos de los mayores bancos estadounidenses, como JP Morgan, citaron la semana pasada un aumento de los beneficios por la subida de las tasas e indicaron que la economía seguía resistiendo.

Con información de El Economista

Foto: EFE