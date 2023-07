Se inconforma AMLO con INE; favorece a conservadores

– Dijo que las disposiciones del órgano electoral coartan su libertad de expresión: “me impide informarle al pueblo que hay un grupo que quiere regresar al gobierno para robar” –

Este martes, desde el palacio federal el presidente, Andrés Manuel López Obrador, externó nuevamente su inconformidad sobre las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que coartan su libertad de expresión y confabulación a favor de los conservadores.

El mandatario federal apuntó: “vamos a esperarnos, por lo pronto pausa”. Sin embargo, consideró que esa determinación viola sus derechos y libertades. “Ayer hablé que lo iba a acatar bajo protesta, además que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo que hay un grupo que está asechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro”.

En ese sentido, recordó que su obligación como jefe de Estado es luchar por la justicia y por la democracia. “¿Cómo no voy a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo. Pero vamos a esperar, hay que tenerle confianza a la gente”.

López Obrador remarcó que el “bloque conservador”, está actuando con descaro, como lo hicieron en el tiempo de la elección de Vicente Fox, a partir de una estrategia publicitaria con la que pretenden engañar a la gente, en alusión a la probable candidatura de Xóchitl Gálvez.

Ante lo que remarcó: “No, no es el origen (de la aspirante del Frente Amplio por México), es la honestidad. No es de dónde venimos o cómo hablamos, sino si hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud, con honestidad, porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita, gobernantes honestos, íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares, no gente que tiene como dios al dinero, que lo único que le importa es lo material, acomplejados que tienen que vivir colmados de lujos, de atenciones, de privilegios. Entonces, eso es lo que está en cuestión, básicamente”.