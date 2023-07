Reportan que soldado de EU fue retenido en Corea del Norte

Corea del Norte.- Un soldado estadounidense penetró en territorio de Corea del Norte durante una visita turística a la frontera con Corea del Sur, altamente vigilada, y se cree que fue retenido, informó el mando de Naciones Unidas en ese sector.

Unas horas más tarde, Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar del Este, también conocido como mar de Japón, anunció el Estado Mayor surcoreano, una aparente respuesta al anuncio de que un submarino nuclear estadounidense visitaría un puerto surcoreano por primera vez en décadas.

“Un ciudadano de Estados Unidos cruzó sin autorización la Línea de Demarcación Militar” con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), durante una visita al Área de Seguridad Común, el sector bajo control de Naciones Unidas, dijo el puesto de mando de la ONU, refiriéndose a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur.

“Creemos que está actualmente detenido en la RPDC”, añadió el puesto de mando de Naciones Unidas, refiriéndose a las fuerzas armadas norcoreanas. Un funcionario estadounidense confirmó que se trata de un soldado y que se cree que está detenido por Corea del Norte

Por su parte, CBS News, citando a funcionarios estadounidenses, aseguró que era un miembro de bajo rango del ejército estadounidense que estaba siendo escoltado a casa por razones disciplinarias, pero que logró salir del aeropuerto y unirse a un grupo de turistas.

Desde que terminó la guerra de Corea de 1950-1953, con un armisticio y no con un tratado de paz, los dos países siguen técnicamente en conflicto, y su frontera, muy vigilada, consiste en una zona desmilitarizada.

Soldados de ambos Estados trabajan frente a frente en el Área de Seguridad Común, al norte de Seúl, supervisada por el mando de Naciones Unidas.

El lugar es también un popular destino turístico, y cada día acuden a él cientos de visitantes, del lado surcoreano.

En 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en la localidad fronteriza de Panmunjom, e incluso estuvo en territorio norcoreano al cruzar la línea de demarcación.

Un testigo, que afirmó haber participado en la misma excursión, declaró al canal CBS News que el grupo había visitado uno de los edificios de la zona cuando “ese hombre soltó un sonoro ‘ja ja ja’ y se puso a correr entre los dos edificios”.

“Primero pensé que era una broma mala, pero, cuando no regresó el soldado, me di cuenta de que no era una broma y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se volvieron una locura”, explicó.

