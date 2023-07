Padres golpean a maestra en kínder en Cuautitlán Izcalli

México.- Una maestra de kinder en el Estado de México fue agredida a golpes presuntamente por padres de uno de sus estudiantes.

La agresión contra la docente fue captada en video por una cámara de seguridad en la escuela Frida Kahlo, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

En el clip, un hombre y una mujer llaman a la puerta del colegio para posteriormente ingresar y golpear a una empleada.

En la grabación se escuchan los gritos de ayuda por parte de la docente, mientras la madre del pequeño la jala del cabello y la agrede a cachetadas.

“Ayuda nada, estúpida. Aquí no hay nada de ayuda… ¿qué me pasa estúpida?, a mi hijo no lo vuelves a tocar”, se escucha a la mujer.

– “Qué le hiciste, estúpida”, cuestiona con enfado. – “Yo no le hice nada, responde la empleada”.

Por su parte, el padre del menor se mantiene a unos pasos observando la escena mientras sostiene de la mano al menor, quien también presencia la agresión. “Y háblale a quien quieras”, se escucha decir.

De acuerdo con los datos en la grabación, los hechos ocurrieron la mañana del lunes 17 de julio.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión hacia la maestra.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas