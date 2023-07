AMLO pide a harineros y polleros mantener precios para combatir inflación

• López Obrador dejó en claro que pese a que la inflación sigue a la baja, no se puede descuidar el Gobierno que encabeza

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes a productores de harina de maíz, pollo y huevo para que mantengan precios justos de sus productos, con la finalidad de combatir la inflación.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que pese a que la inflación sigue a la baja, no se puede descuidar el Gobierno que encabeza.

“Ahí vamos, no podemos descuidarnos y estar pendientes y hacer un exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla, con el maíz, ya saben a quiénes me estoy refiriendo, no solo a los tortilleros, sino a las empresas que producen la harina de maíz”, expuso.

Sin maíz no hay país y esos ayudan mucho si mantienen precios justos y ganancias razonables y así en otros casos. Los que se dedican a la producción de pollos, el huevo que es tan importante, porque es proteína que está accesible a la economía de la gente”, puntualizó.

“Tenemos que continuar con el plan para bajar más los precios o que no aumenten los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad”, declaró.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló el pasado 7 de julio que la inflación general anual en México se ubicó en 5.06 por ciento en el mes de junio de 2023, el menor nivel en los últimos 27 meses.

En un comunicado, se explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.10 por ciento respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2022, la inflación mensual fue de 0.84 por ciento y la anual, de 7.99 por ciento.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron los restaurantes y hoteles (10.34 %), los bienes y servicios diversos (9.07 %), y los alimentos y bebidas no alcohólicas (7.68 %).

Mientras que los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el tubérculo de origen mexicano llamado chayote (36.35 %), la naranja (9.74 %) y el aguacate (7.78 %).

Los precios al consumidor cerraron 2022 con una subida de 7.82 por ciento anual, el mayor nivel para un cierre de año en 22 años y lo que va del siglo.

La inflación de 2021 cerró en 7.36 por ciento, mientras que la del año 2022 se ubicó en un 3.15 por ciento; la inflación de 2019 fue del 2.83 por ciento.

Con información de SUN

Foto: EFE