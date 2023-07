DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

CRISIS EN EL PARTIDO VERDE

Comenzamos… En las entrañas de Morena existe molestia por la irresponsabilidad que han demostrado dos personas que tienen importantes carteras en el Comité Directivo en Chiapas. Luis Octavio Martínez es secretario de Formación Política y Ernesto Noriega es secretario de Organización, esta mancuerna tuvo bajo su cargo la organización y desarrollo de la consulta al Plan de Gobierno Federal 2024-2030 de ese partido, pero demostraron falta de interés y capacidad. Resulta que los militantes y simpatizantes de Morena no sabían dónde acudir a votar, cuando en los 13 distritos electorales federales de la geografía estatal, esto como consecuencia de la falta de organización, promoción y difusión. Comentan que el flamante secretario de Formación Política únicamente le entregó información y material de la consulta a sus “amigos”, negándoles a las bases morenistas información, es más, denuncian que un día antes de la consulta este sujeto no respondía las llamadas y eso que únicamente eran trece sedes. Con esa mentalidad tan pequeña que tienen Luis Octavio Martínez y Ernesto Noriega demostraron no estar preparados para desempeñar esas posiciones ya que con su comportamiento irresponsable recuerda las viejas prácticas del perredismo añejo, manipular los eventos. Una gran mayoría de la militancia de Morena no pudo participar el pasado domingo y están enojados. Todos saben que Noriega y Martínez andan más ocupados haciendo proselitismo para aparecer en las boletas electorales el año entrante, por eso no se preocupan por actuar responsablemente. El líder estatal de Morena, Carlos Molina debe proponer al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ajustes necesarios a la estructura del CDE y sacudirse a este par de inútiles. Queda claro que Ernesto Noriega y Octavio Martínez no tienen el más mínimo interés de cumplir con el cargo, tampoco servir a las bases ni a sus dirigentes. Las próximas jornadas de esta consulta debe organizarlas el CEN morenista y el dirigente estatal, para difundir fechas, sedes y sitios donde se instalarán las mesas, los militantes y los simpatizantes de Morena deben estar debidamente enterados para participar, únicamente de esa manera será un éxito la consulta. Mientras esos dos irresponsables deben ser quitados del Comité Directivo Estatal, esto lo piden los integrantes de los Comités Municipales y la militancia de todo el estado. Veremos qué decisión toman los jerarcas de Morena.

Continuamos… Después del pésimo desempeño, falta de liderazgo y estar lucrando como dirigente estatal del Partido Verde lo que ha provocado una crisis interna, la diputada Valeria Santiago Barrientos será relevada del cargo. El actual alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth se perfila para ser el próximo líder de esa franquicia política en Chiapas. La soberbia de la seudo dirigente ha corrido a varios alcaldes que militaban en ese partido. En Teopisca, culpan a Valeria Santiago que en complicidad con la legisladora local Fabiola Ricci Diestel, por su ambición de quererse apoderar de los negocios que se manejan en ese ayuntamiento ocasionaron una desestabilización social de graves consecuencias, situación que provocó crisis económica y desempleo. También la lideresa emprendió un ataque en contra del edil de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Diaz Ochoa hasta que lo obligó a renunciar a ese instituto político. Los hechos lo saben todos, Mariano Diaz al tomar posesión del cargo nombró a Conrado Eliezer Jerez Rosales, esposo de Valeria, en el puesto de Oficial Mayor, pero por el mal desempeño y al darse a conocer los antecedentes penales de ese sujeto (fue huésped distinguido del reclusorio el Amate por un buen tiempo, los cargos fueron haberlo encontrado culpable de ser extorsionador), fue cesado de sus funciones. Esto enojó a la dirigente del verde que utilizó toda su fuerza para amedrentar al edil de San Cristóbal hasta que lo corrió de las filas del PVEM. Valeria Santiago se ha comprometido con la trapecista ex militante del partido azul y ahora de Morena, Fabiola Ricci Diestel de impulsar su candidatura a la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, compromiso que no es bien visto por los verdes y van por quitarla de la dirigencia. Otra muestra, Valeria no ha sido tomada en cuenta para participar en la gira por Chiapas del depredador Manuel Velasco Coello. Esto es parte del historial de la diputada federal que tampoco ha destacado en San Lázaro, así las cosas.

Terminamos… Los pocos militantes que quedan en el mini partido Chiapas Unido (PCHU), se quejan de que el administrador de esa franquicia, Conrado Cifuentes Astudillo se gasta el dinero de las prerrogativas en promocionar su imagen. El bufón de Conrado Cifuentes anda pregonando que será el próximo alcalde de la capital chiapaneca, lo que ocasiona disgusto entre los contados ediles y regidores de ese partido que, dicen, les exigen una cuota “voluntaria” cada mes para apoyar las actividades del PCHU, sin embargo, a la clase política aldeana le provoca risa. El simpático administrador de Chiapas Unido anda negociando para ser satélite de Morena, con eso podría lograr una regiduría plurinominal, cuando mucho. Piden que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que ahora está a cargo de Magdalena Vila Domínguez ordene una auditoria al PCHU.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.