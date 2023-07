Responde Claudia Sheinbaum a queja del INE

México.- La “corcholata” morenista Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía a formar Comités Informativos en Defensa de la Cuarta Transformación, asimismo apuntó que seguirá haciendo proselitismo pues ella es militante de Morena, por ello cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre que las “corcholatas” hagan proselitismo.

“Somos militantes de un partido ¿cómo no vamos a hacer proselitismo? sí somos militantes de un partido; ¿quieren que se acabe la revolución de las conciencias? Pues no, no se va acabar la revolución de las conciencias porque somos millones que despertamos y que dimimos tenemos que seguir concientizando al pueblo de México”, expuso.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas