NARCOTERROR ASOLA AL PAÍS

Fernando Hinterholzer Diestel

Nuestro país atraviesa días muy complicados. Los carteles del crimen organizado llevan a cabo acciones de violencia nunca vista, en su disputa por el control de territorios y rutas de narcotráfico, a las emboscadas y ataques armados en contra de grupos rivales y fuerzas del Ejército y policiacas, ahora utilizan explosivos, minas, drones y coches bomba, muy parecida a los usadas por los grupos terroristas de Oriente Medio y África. En entidades como Chiapas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Edo Mex, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, entre otros, han sufrido este tipo de ataques. Al presidente López Obrador no le importa la sangre y el fuego que se propaga en todo el territorio que gobierna. La relación de Morena con los carteles criminales del país nos muestra que las elecciones del 2024, estarán enmarcadas por la violencia y el desgobierno. El presidente tiene el poder, pero perdió el manejo de la situación. Tiene el poder y ello es suficiente para encarcelar a sus opositores, periodistas y críticos, pero no lo hace con los grupos criminales. Gracias a su fallida política de “abrazos”, jugó con fuego e incendió al país. El ejemplo de abrazos con los criminales, lo imitaron en su partido, que cruzó el Rubicón: estableciendo una relación de ayuda mutua con los más violentos carteles criminales.

En los medios social y empresarial flota un ambiente de miedo, preocupación e inestabilidad total. En doce entidades del país, de acuerdo a informes militares, la violencia está desquiciada, por no decir fuera de control. Lo vemos diariamente en los diarios, la televisión, las redes sociales. Lo oímos en la radio: masacres, secuestros, enfrentamientos, desapariciones, homicidios, ejecuciones de periodistas, levantamientos, y también coches-bomba, cobros de piso, desplazamientos, balaceras en fiestas donde hay niños. En síntesis: el paraíso prometido en el 2018, transformado en un infierno en el 2023. El gobierno de la 4 T, da muestras de haber renunciado al ejercicio del uso legítimo de la fuerza, y se ha olvidado, en consecuencia, de la más importante de sus responsabilidades, la de otorgar y garantizar seguridad a sus ciudadanos. La estúpida e irresponsable política del presidente y sus lacayos de tratar de minimizar lo inocultable crisis de violencia e inseguridad que se vive en todo el país nos haría pensar entonces, que, después de 5 años de iniciado el actual gobierno, la SEDENA, SEMAR y Seguridad Pública, entre otros, desconocen el tamaño del problema, piensan seguramente que “el pueblo bueno” es incapaz de entender la situación o, peor tantito, están ocupados en otras tareas, por así convenir a sus intereses, tales como administrar la riqueza que la 4T, les ha otorgado.

Hace uno días, en Chilpancingo presenciamos una brutal ruptura del orden público: “miles de invasores de municipios aledaños” movilizados de los pueblos por el cártel de Los Ardillos, según las propias autoridades federales, llegaron a la capital de Guerrero e impidieron violentamente cualquier actividad ciudadana, esto con bloqueos, desmanes, tomas del palacio de gobierno, del H. Congreso, y secuestro de agentes de la autoridad, todo ello es una muestra palpable de que la relación entre la sociedad mexicana y el crimen organizado ha entrado en un nueva etapa. No se trata de una mera intensificación de la presencia de “los sicarios” en la vida pública, sino de cambios cualitativos que dan lugar a otros procesos cuyos alcances anticipan escenarios disruptivos, que dan miedo. Se dice que la multitud que participó en los hechos de la capital guerrerense la integraron acarreados, no fue así, todas esas personas representan a la base social del crimen organizado, ya que prácticamente en la región, no hay familia que no tenga a un familiar, ya sea un hermano, un tío u otro pariente, ligado al crimen organizado. La delincuencia no es un grupo que esté fuera de la sociedad, sino que ya la penetro.

Los hechos resultan evidentes: los gobiernos de los tres órdenes, no han podido detener el auge criminal, como lo muestran los amplios territorios en manos de la delincuencia, carreteras vecinales y autopistas convertidas en tierra de nadie, cobros de piso y venta de protección a comerciantes e industriales, desapariciones, asesinatos e, incluso, como lo vimos en Chilpancingo, una verdadera insurrección popular en defensa de reales o presuntos delincuentes encarcelados. Los gobernantes de la 4T hicieron compadres a los sicarios del crimen organizado en regiones que hoy se incendian. En Chiapas, protegieron a un cártel, el de Sinaloa, y el rival, Jalisco Nueva Generación, les reclamó trato preferencial. Resultado de ello, por la fuerza: secuestraron a 16 empleados públicos de la Secretaría de Seguridad. En el Estado de México, un grupo criminal atacó a la Central de Abasto de Toluca y calcinó a nueve personas, entre ellas a tres menores de edad, buscan el control de la extorsión y el derecho de piso, desplazar la hegemonía de La Familia Michoacana. La narcoviolencia tiene un efecto devastador en el ejido social y en las comunidades afectadas. El clima de terror, inseguridad y miedo llega ya a niveles nunca visto en el país. El sexenio de López Obrador será el más violento y ya es nombrado como “narcoestado”; término utilizado como descripción de un país o una región donde el crimen organizado y el narcotráfico tienen un nivel significativo de influencia e infiltración en las estructuras del Estado.

La mutación de la violencia puede ya no asombrar en varias entidades en donde el crimen es el paisaje habitual. Sin embargo, la fuerza combatiente y el poderío efectivo de los grupos del crimen organizado en poblaciones y territorios señalan a un cambio cualitativo en sus estrategias para introducirse con “los jefes políticos” y sometiendo a los pueblos hasta volverlos sus territorios y expulsar a su población. Los eventos demostrados por el poderío criminal la semana pasada en Chilpancingo, Tlajomulco, Toluca, Colima, no son de un mundo utópico, aunque así parezca por el terror e inseguridad que generan para atemorizar a la población. La guerra contra el narco no se ha detenido en Chiapas a pesar de los miles de desplazados ni la persistente violencia de Guerrero y atentados terroristas en Jalisco. Simplemente ha cambiado de dirección, ahora se mueve del norte al sureste, donde ahora están ubicadas las mayores obras de infraestructura del gobierno. El patrón de narcoviolencia se reproduce de una entidad a otra con efecto devastador para comunidades subyugadas por los sicarios a convivir y laborar en la economía del crimen, y a merced de “narcogobiernos” obligados a negociar con el terror y acatar sus reglas, como se desprende del reciente video de la alcaldesa de Chilpancingo con un capo local.

ES CUANTO

ADENDDUM: El clima de terror es un claro síntoma de la metamorfosis de la violencia de la “ley del criminal” para imponer su mando, sin que el gobierno pueda imponer el “imperio de la ley”. La duda que ahora surge, es si podrá oponerse a negociar con el terror o ceder a la movilización de las bases sociales del narco para salir del laberinto de una situación de violencia insostenible ya en muchas regiones.