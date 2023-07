Grupo conservador enfila a hipócritas y corruptos: AMLO 

– El presidente de la república reprochó que “nunca les importó el pueblo, solo enriquecieron sus carteras y cuentas personales. Así es la derecha y los conservadores” –

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los grupos conservadores quieren engañar al pueblo con simulaciones, cuando siguen siendo hipócritas y corruptos.

López Obrador recordó que tanto el Partido Revolucionario Institucional, como el Partido Acción Nacional han tenido en sus filas gente corrupta que se ha enriquecido del pueblo, en ese sentido, agregó que a ambos partidos “nunca les importó el pueblo, solo enriquecieron sus carteras y cuentas personales”.

“Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas y mucho muy corruptos”, posteriormente recordó que, en 1994, cuando José Ángel Gurría se jubiló tras haber sido titular de la Nacional Financiera (Nafín) y a la fecha ha obtenido un monto por alrededor de 23 millones de pesos.

“El problema de Gurría no sólo es lo de su pensión, el problema de él es que era secretario de Hacienda hace 25 años, cuando aprobaron convertir las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública en deuda de todo el pueblo de México, 3 billones de pesos, ese es el problema de Gurría. Y la desvergüenza, y el cinismo y la hipocresía de este bloque conservador, corrupto, que ahora lo nombran el coordinador del proyecto para que las cosas cambien en México, porque ‘están muy mal’ (dicen)”, expresó categórico.

También señaló que cuando Felipe Calderón llegó como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicas (Banobras) se benefició al aprobarse él mismo un crédito para vivienda.

En ese sentido, comentó “los trabajadores de esa instancia tienen derecho a éste, podían acceder después de un tiempo laborando en la dependencia, pero Calderón “llegando, llegando se (dio) ese crédito”, en ese sentido, le demandó explicar por qué durante su mandato hubo un narco-Estado además de sus vínculos con Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública y hoy declarado culpable en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

Para concluir, el ejecutivo Federal cuestionó, “pero no es Gurría nada más o Calderón, son millones los que tienen ese pensamiento reaccionario, conservador, y tienen también todo su derecho de manifestarse, y de expresarse, y son libres, y ahora son libres como nunca, porque hasta insultan al presidente. ¿Cuándo se había visto eso? (…) Es que de veras los pinta como son de cuerpo entero, el que me insulta y mienta la madre, así como Aguilar Camín, es este señor que fue secretario del Trabajo con Calderón, (Javier Lozano), fue el de aquel que desapareció de Luz y Fuerza del Centro y el de ‘copelas o cuello’ (como amenaza de muerte al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon), pero el señor me insulta, así. Y el otro señor… pero muchos pues, (Emilio) Álvarez Icaza, pero descompuesto como un energúmeno. Serénense, tranquilícense, decía Villa”.