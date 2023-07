Despierta a Guerrero sismo de magnitud 5.5 grados

México.- La mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 5.5 con epicentro en Altamirano, Guerrero.

A través de sus canales oficiales, el Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento telúrico se registró a las 7:44 horas, 26 kilómetros al oeste de Ciudad Altamirano.

“No ameritó alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”, informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

Tras el reporte de sismo en Guerrero, el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres descartó daños en la Ciudad de México.

“Por su baja aceleración en la Ciudad de México casi no se percibió. Por lo tanto, no ameritó activación de la alerta sísmica. No se reporta ningún tipo de daño en la capital”, informó.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas