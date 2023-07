Llegó el turno de las mujeres en el Torneo Zoé Water 

• Las acciones de fútbol femenil arrancan este fin de semana en la cancha Salvador Cabañas, en Tuxtla Gutiérrez

El Torneo ZOÉ Water iniciará este fin de semana con las acciones del futbol femenil, en Tuxtla Gutiérrez con el duelo entre ALZ Concretos y Antorchas FC, que se desarrollará el sábado a las 14:00 hrs en la cancha sintética “Salvador Cabañas”, ubicada a un costado del Estadio “Víctor Manuel Reyna”.

Para el día domingo la primera jornada de la rama femenil continuará con el partido entre PSG Paris y Santa Fe, programado para llevarse a cabo a las 3:30 pm, en la cancha “Salvador Cabañas”, sede oficial del Torneo ZOÉ Water en Tuxtla Gutiérrez.

El Torneo ZOÉ Water contempla para este fin de semana actividades importantes en las diferentes regiones, por ejemplo, en San Cristóbal de Las Casas se realizarán este sábado cuatro semifinales en las canchas de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem); el primero entre Pulguitas vs Tuzos Pachuca, a las 8:30 am.

En la Sub 16, las semifinales programadas son entre Cachorros FC y Pollitos FC a las 9:00 am y Tuzos Pachuca vs Búhos FC, a las 10:00 AM, juegos que se desarrollarán en el campo 1 del Sedem.

En Tapachula se jugarán los pases a las semifinales del Torneo ZOÉ Water y uno de los partidos más importantes será protagonizado por Central Deportiva vs Silver del grupo C de la categoría sub 18.

El partido del denominado “grupo de la muerte”, se jugará a las 9:30 de la mañana, en los campos de la Asociación Médica; en esta zona del Torneo ZOÉ Water se llevarán a cabo 10 encuentros.