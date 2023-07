Destaca López Obrador la fortaleza del peso

– “El peso está fuerte, está fortachón y de esto no dicen nada los medios”, reprochó el presidente casi al finalizar la conferencia que encabeza todas las mañanas –

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la fortaleza que el peso a registrado en últimas fechas; “el peso está fuerte, está fortachón y de esto no dicen nada los medios”, reprochó.

Casi al finalizar la conferencia que encabeza todas las mañanas, López Obrador fue enfático al expresar “ya basta de simulación, a ver ¿cómo está el dólar?”.

Posteriormente mostró la cotización del dólar: 16.81 pesos; para posteriormente llamar a los medios de comunicación a finalizar la simulación.

En ese mismo sentido, el jefe del ejecutivo Federal dijo que “Ya basta que grupos de intereses creados, económicos, controlen medios de información, Ya no es el cuarto poder, ya quieren ser el primer poder de la república, ya con el manejo de lo mediático, la manipulación quiere dominar imponerse y nos han hecho mucho daño históricamente, sobre todo en la historia reciente engañando”.

Posteriormente, el presidente volvió a referir que, en el sexenio de Felipe Calderón y su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna: “ustedes creen que no se enteraban de medios de manipulación de lo que hacía García Luna. Muchos son hasta cómplices, es un buen tema, antes no se podía tocar a los intocables, ese tema no se abordaba, estaba vedado, decían si te metes te va ir muy mal… el que se mete a redentor termina crucificado”.

Más adelante, el ejecutivo federal pidió, de una forma irónica, que se difundiera nuevamente la encuesta mundial sobre popularidad de los jefes de estado para que los conservadores no pierdan el buen humor”.

En el sondeo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene el segundo lugar a nivel mundial con el 61 por ciento de respaldo.