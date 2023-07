Sylvia Pasquel logra conocer galán en Tinder a sus 73 años

• La actriz Sylvia Pasquel reconoce que está más feliz teniendo una relación sin compromiso

México.- La famosa actriz Sylvia Pasquel está muy feliz de usar Tinder, pues conoció a un amigo novio a través de esa plataforma de citas y encuentros, donde puede chatear libremente con gente en común o con quienes haga“match”.

Por otra parte, la actriz a sus 73 años sigue pensando que su vida la sigue viviendo con plenitud pero sí con sus ciertos giros, y sobre todo cambios físicos.

Se sabe que los del trono “Pinal” han dado muchos controversiales sucesos en las últimas semanas, debido a que el hermano de Sylvia, Luis Enrique, diga y asegure que el pequeño de 5 años que tuvo con Mayela, llamado Apolo, no es su hijo biológico. Esto gracias a una prueba genética la cual dio a conocer hace días en un comunicado.

Sylvia, contó que conoció Tinder luego de un proyecto, así contó para el medio Ventaneando. Pues, a raíz de la actividad que tuvo en la serie “Reinas” la actriz tuvo que descargar la aplicación para dicha dinámica. Asimismo, “Tinder” estuvo instalada en su móvil desde ese momento y a partir de ahí empezó a hacer uso de ella.

Si bien, la actriz estuvo sentimentalmente con Mike Salas, padre de su hija Michelle Salas, Fernando Frade y Rodolfo Soberanis en el pasado. Actualmente, está contenta con su relación amorosa “sin ningún compromiso”.

«Tengo un amigo novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no; no hay obligación y así está padre», admitió, y comentó que está mal cuando gente de otras generaciones cree que las personas adultas como ella ya no pueden vivir una vida amorosa activa, o que han dejado de sentir, pues ocurre lo contrario, y aunque se vive de una manera más pensante y menos arrebatada, se disfruta y se es feliz.

Dicho lo anterior, la actriz Pasquel también dijo lo siguiente: «Hay una generación que está debajo de nosotros que cree que porque y llegas a cumplir años, ya no pasa nada sexualmente, que ya no hay libido, que ya no hay placer, que ya no hay gustos, que ya no hay deseos, y eso es mentira; sí sigue teniendo uno los deseos, sí sigue teniendo uno las ganas de hacer el amor, sientes», consideró Sylvia, quien no ve necesario exhibir en redes a su amigo novio, el cual ya conoce su familia y le han dado el visto bueno.

Con información de SUN

Foto: SUN