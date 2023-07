Avala el INE calendario para los comicios de 2024

México.- La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Calendario y Plan Integral para la organización del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, en el que se renovará la Presidencia de la República y más de 20 mil cargos públicos.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, dijo que implica un compromiso para cada uno de los órganos delegacionales, Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas el compromiso y responsabilidad de cumplir todas las actividades establecidas.

“No podemos quedarle mal a México, no podemos quedarle mal a nuestro país, a nuestros estados que nos dieron origen, a nuestras familias, a nuestra responsabilidad de funcionarios electorales”, afirmó.

Al presidir la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva en la que se aprobó por unanimidad el Calendario y Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2023-2024, Taddei Zavala refirió que esta coordinación se avala con dos meses de anticipación al inicio formal de los comicios.

Aseveró que con la aprobación de estos instrumentos se “genera tranquilidad en las delegaciones y en los institutos, y al mismo tiempo en otras instancias que tienen que ver con el proceso judicial”.

El Calendario y Plan Integral, explicó, refleja una adecuada coordinación con los Institutos Estatales Electorales, además de las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir las Juntas Locales Ejecutivas y todas las áreas del Instituto.

Por otra parte, al abordar el Informe de Actividades Realizadas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral, Vinculadas con sus Órganos Desconcentrados, Taddei Zavala mencionó que el próximo año se llevará a cabo la “elección más grande de la historia”.

Indicó que el INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales trabaja ya con los Institutos Electorales Locales para no correr riesgos en ningún punto de la organización del proceso electoral.

“Ir de la mano con los Institutos Locales nos hace altamente corresponsables de que las cosas que ocurran en cada entidad sean las que deben de ocurrir, y no las que no previmos, y no las que no tuvimos la capacidad de ver”.

Taddei Zavala celebró la presentación del informe, pues abre una perspectiva del análisis que se está haciendo en cada una de las Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas, además de que demuestra la coordinación del Sistema Nacional Electoral de cara al PEF 2023-2024.

