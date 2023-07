AMLO pide a Ancira entregar Altos Hornos de México

México.- “Yo lo llamó a que recapacite las cosas, que piense en los trabajadores, que ayude porque si apuesta a los juicios, la planta se va a perder y se pierde una fuente de trabajo para miles”.

Así le pidió de nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México a que entrega la planta a un grupo de empresarios para que no se pierda esa fuente de empleos.

Este miércoles, el mandatario federal comentó que pese a que se le han hecho propuestas a Ancira Elizondo de que entregue la planta ubicada en Monclova a otros inversionistas para que estos inyecten “dinero fresco” pero el dueño se niega, a saber del Presidente, porque está mal asesorado:

“El señor, no sé si mal aconsejado, aún con deudas cada vez mayores no quiere llegar a ningún acuerdo. Ha habido algunos empresarios que han querido llegar a acuerdos con él y él no acepta firmar, y decir, ahí está la empresa”.

Y enfatizó que si acepta el empresario, la intención es que en caso de que se logre esa negociación, su administración se compromete a reestructurar las deudas -de las que no dio monto- de la misma con CFE, Pemex, Infonavit, entre otros para que vayan pagando poco a poco.

Incluso, detalló que:

“Le pedí -al secretario de Hacienda- que hable con acereros, que tienen sus empresas en México para que puedan ellos quedarse con Altos Hornos”.

El mandatario destacó que lo ideal sería que se llegué al acuerdo antes de que finalice su sexenio, porque pese a lo que se negocie “no se va a quedar en la calle, le va a quedar para vivir muchos años”.

“Ojalá y en este caso él ayude -Alonso Ancinra-, nosotros vamos a buscar a estar empresas acereras, y si es necesario personalmente voy a hablar con los dueños para pedirles que nos ayuden y que inviertan”.

Con información de 24 Horas

Foto: El Financiero