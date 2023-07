Martha Higareda responde tras dichos de Ryan Gosling

México.- Luego de que se llevara a cabo la premier de ‘Barbie’ en nuestro país y de que el actor, Ryan Gosling, mencionó en entrevista que no conocía a Martha Higareda, internet explotó en memes y comentarios hacia la actriz, pues nuevamente señalaban que la mexicana estaba mintiendo.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”, dijo por medio de sus redes sociales.

Recordemos que todo este tema surgió luego de un par de pláticas con Omar Chaparro y Yordi Rosado, en donde Martha Higareda señalaba que luego de una comida en Los Ángeles, el actor la tomó en brazos tras ver que se iba a caer.

Durante la premier de su nueva película en nuestro país, Ryan Gosling fue cuestionado sobre si conocía a la mexicana y señaló que, efectivamente, no tenía el placer de conocerla, esto con el fin de aclarar todos los rumores que se habían generado respecto al tema.

Luego del tweet de Martha Higareda en sus redes sociales, los comentarios de la gente no se han hecho esperar, lo que sí es una realidad es que tras esta declaración, este tema oficialmente estaría cerrado.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas