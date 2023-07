Torneo ZOÉ Water llega a la selva de Chiapas

• La convocatoria para ser parte de la justa de fútbol más grande del estado en su nueva sede, Ocosingo, ya está abierta

Gracias al éxito que ha tenido el Torneo ZOÉ Water en Chiapas el municipio de Ocosingo se estrenará como nueva sede de la justa de futbol soccer más grande que se ha realizado en el estado y la que reúne a más de 5 mil 600 jugadores y jugadoras.

La convocatoria para ser parte del Torneo ZOÉ Water en la zona Norte de Chiapas ya está abierta y los registros se pueden realizar al número 919 151 93 81 con los organizadores de la región, o bien al número 961 668 60 58, o a través del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_YjXwGVaXC5fV6Rl_sPEH4ypsHjeEtQ8p2xJFoAQXY8Hrgg/viewform?usp=sf_link.

Al igual que en las otras nueve sedes las categorías que se contempla el Torneo ZOÉ Water para Ocosingo son sub 14, sub 16 y sub 18 en la rama varonil y sub 14 y libre en la rama femenil.

El Torneo ZOÉ Water es posible gracias a la coordinación entre la empresa ZOÉ Water y el club Cafetaleros de Chiapas, quienes preocupados por el desarrollo deportivo de los jóvenes en la entidad decidieron unirse y llevar a cabo esta justa con la que se fomenta una vida saludable, la práctica de actividades deportivas y combatir el sedentarismo.

Además, durante el Torneo ZOÉ Water el Club Cafetaleros de Chiapas realiza visorías para detectar nuevos talentos e impulsar el surgimiento de jugadores que en su momento pueden ser contemplados para formar parte de las fuerzas básicas del equipo que actualmente tiene mayor arraigo e identidad en el estado.

El apoyo de la marca ZOÉ Water ha sido fundamental para que el torneo estatal sea totalmente gratuito, por lo que equipos contarán con el apoyo del pago de arbitraje y aquellos que sean los campeones del las regiones jugarán las finales en el estadio “Víctor Manuel Reyna”; el traslado correrá a cargo de los organizadores.