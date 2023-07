DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

OPORTUNISMO POLÍTICO

Comenzamos… Chiapas recibió a Claudia Sheinbaum. La única mujer aspirante a la candidatura presidencial del partido Morena, llegó a Tapachula donde congregó a unas 20 mil gentes de varios municipios. Se notó al equipo de operadores del aún director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto formar parte de los organizadores. Comentan que unos diez mil simpatizantes de Robledo Aburtode la zona del Soconusco estuvieron apoyando a esa corcholata. En primera fila, mostrándose muy eufórica la senadora Sasil de León Villard que abrazaba a todo aquel que se pusiera enfrente para que le tomaran fotografías. El caballero de la política Placido Morales Vázquez también estuvo presente demostrando su apoyo a Sheinbaum. La clase política aldeana acompañó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. El discurso de Claudia muy festejado por los miles de presentes. Lo responsables de organizar el evento proselitista, cumplieron.

Continuamos… En el evento de campaña de Claudia Sheinbaum, destacó la presencia de militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El diputado federal Luis Armando Melgar se notaba muy contento y también aprovechó la oportunidad de mostrase y dejarse querer por sus paisanos. También diputadas locales del partido verde llegaron a Tapachula para manifestar su respaldo a Claudia, con esto demostraron los tucanes que dan la espalda al farandulero Velasco. Pero varios de ellos fueron a aplaudir a Sheinbaum a la Perla del Soconusco y después salieron corriendo para estar presentes en el evento de la fichita Manuel Velasco Coello. Algunas destacan por su descarada hipocresía como la diputada Martha Guadalupe Martínez Ruiz de la fracción parlamentaria del PVEM, que estuvo primero en Tapachula con Claudia Sheinbaum y un día después se mostró en el evento del depredador Manuel Velasco Coello. Esta oportunista diputada Guadalupe Martínez ha destacado por ser una persona arrogante, prepotente, grosera, sin educación. La muestra son los señalamientos que han hecho habitantes de Simojovel donde la acusan de haber agredido a un pobre anciano que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino, los hechos en pleno centro de aquella ciudad y ante el enojo de los que presenciaron la actitud déspota de la irrespetuosa representante popular. La ambiciosa diputada Lupe Martínez debido a que padece demencia se ha olvidado que gracias a que la propuso como candidata el actual alcalde de Simojovel, Gilberto Martínez Andrade es que puede sentarse en una Curul en el Congreso del Estado. Pero la Lupe se siente la mujer más poderosa de la comarca cuando llega a su pueblo, por eso se ha ganado el repudio de toda la población. Pero anda de “queda bien”, con todos los candidatos, como ya le gustó cobrar un elevado salario sin hacer nada, quiere reelegirse. La diputada Lupe no tiene vergüenza, eso dicen en Simojovel.

Seguimos… Hoy el “Frente Amplio por México”, capitulo Chiapas realizará su Asamblea Informativa en la capital chiapaneca. Será en el Centro de Convenciones de conocido hotel donde las y los integrantes del tricolor, Acción Nacional y del Sol Azteca se congreguen. Amado Avendaño será el que encabece esa reunión informativa. Por lo pronto los responsables de las inscripciones de los aspirantes a participar en la encuesta nacional para designar a la o el que los represente como candidato presidencial en las elecciones del 2024, a través de un comunicado informaron que de los 33 interesados que se registraron, únicamente 13 cumplieron con los requisitos. Esto es en la primera parte, ya que a partir de hoy cada aspirante debe recabar 150 mil firmas de hombres y mujeres ciudadanos. Destacan Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel, Miguel Ángel Mancera, entre otros, algunos son cartuchos quemados como Gabriel Quadri. El ex consejero del INE y miembro del Comité Organizador del FAM, Marco Antonio Baños dijo que “los legisladores que fueron acreditados como aspirantes no tienen que renunciar ya, pues todavía no son precampañas”. “Ese tema queda sujeto a las condiciones de cada uno de ellos”, y agregó “los aspirantes del Frente Amplio por México firmaron una carta en donde se comprometen a no usar recursos públicos”. Veremos que sigue.

Terminamos… Manuel Velasco Coello, administrador de la franquicia del Tucán, anunció que en Chiapas su partido irá solo a la contienda electoral para la gubernatura. La pregunta es: ¿de dónde va a sacar candidatos honestos, con prestigio? Comentan que los alcaldes del verde fueron obligados a movilizar gente para el evento en Palenque.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.