Murió una mujer por las inundaciones en el estado de Nueva York

• El estado de Nueva York resultó severamente afectado por intensas lluvias que provocaron graves inundaciones en varios condados

Estados Unidos.- Una mujer murió la noche del domingo cuando trataba de salir de su casa anegada por las inundaciones que se han registrado en el estado de Nueva York, confirmaron autoridades locales.

El diario The New York Post asegura que hay además varias personas desaparecidas esta mañana, pero este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La peor parte se la llevó el condado de Orange, a orillas del río Hudson y al norte de la ciudad de Nueva York, donde las lluvias llegaron a sumar 20 centímetros en algunos lugares y dejaron a 13 mil personas sin luz, lo que llevó a la gobernadora Kathy Hochul a declarar el estado de emergencia.

Una mujer acompañada de un perro, que trataba de evacuar su propia casa totalmente rodeada por las aguas, fue llevada por la corriente y a estas horas buscan su cuerpo.

El resto de su familia y también el perro pudieron salvarse mientras la casa entera desaparecía arrancada de sus cimientos.

En el vecino condado de Rockland, las autoridades se movilizaron para rescatar a seis excursionistas y decenas de conductores atrapados en las intensas lluvias, que además destrozaron abundantes tramos de carretera en varios condados donde hoy se ha cortado el tráfico.

Los daños provocados por las lluvias y los deslizamientos se calculan en millones de dólares, aunque es pronto para establecer un balance exacto.

También algunas líneas de tren que unen la ciudad de Nueva York con el valle del Hudson han sido suspendidas después de que las lluvias dejaran inservibles las vías en varios lugares, como los accesos a la famosa academia militar de West Point, que han quedado cortados en varios lugares.

Sin embargo, la ciudad de Nueva York no resultó en esta ocasión especialmente afectada, aun cuando las lluvias fueron intensas durante varias horas de la tarde del domingo.

Con información de EFE

Foto: EFE