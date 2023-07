Laura Bozo quedó atorada en bloqueos en Chilpancingo

México.- Laura Bozzo salió afectada por los bloqueos en Chilpancingo y pidió a los manifestantes que la dejaran pasar.

Este 10 de julio se registraron varios bloqueos en Chilpancingo, pero en la Autopista Del Sol en la zona de Río Azul, Guerrero, es en donde se observó a la presentadora de televisión.

A través de redes sociales se difundió un video en el cual Laura Bozzo se bajó de su auto para dialogar con los manifestantes sobre lo que ocurría.

Uno de los manifestantes le indicó que realizaron el bloqueo ya que las autoridades no daban solución a sus demandas sobre la inseguridad que se vive en la región.

Bozzo entendió la situación y dijo “yo soy una de ustedes” y recordó “me querían meter presa, acá en México y en Perú me peleé con el gobierno y estuve tres años arrestada”.

Al ver la presencia de la conductora de televisión, algunos manifestantes le dijeron algunas cosas, pero Laura lo tomó con humor y sacó su frase que se hizo popular.

“A ver desgraciado ven acá, ven acá desgraciado, que ahorita te sacó la amante carajo, ven acá pendejo”, exclamó Bozzo.

En otro clip se aprecia a Laura Bozzo diciendo a los manifestantes “que no haya hospitales, que no haya caminos… no es justo”.

De acuerdo con testigos, la presentadora de televisión pidió a los bloqueadores que la dejaran pasar, cosa que supuestamente pasó luego de conversar con ellos.

Cabe mencionar que este 10 de julio varios pobladores y campesinos realizaron bloqueos y manifestaciones para poder llegar con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

Derivado de lo anterior se registraron enfrentamientos entre policías y pobladores en la carretera Chilpancingo-Acapulco.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas