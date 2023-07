Enrique Alfaro anuncia su retiro de la política

México.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció su retiro de la política, tras la conclusión de su cargo, y señaló que el Frente Amplio por México debe plantear un modelo de participación colectiva y no unipersonal.

Durante una conferencia de prensa, consideró que la senadora Xóchitl Gálvez ha dado “una sacudida al tablero político nacional”, luego de que anunció sus aspiraciones presidenciales, pero aclaró que no busca sumarse a su posible candidatura.

Alfaro manifestó que no pretende sumarse a algunos de los aspirantes presidenciales, pues su enfoque está en “cerrar a todo vapor, y terminar bien mi Gobierno”.

Abundó que al terminar su mandato se retirará de la política por una decisión personal y tras “haber alcanzado mi objetivo profesional como gobernador del Estado, también creo que a mis 50 años estoy en condiciones de iniciar una nueva etapa, un nuevo proyecto”.

El gobernador de Jalisco confirmó que cerrará su vínculo con Movimiento Ciudadano y aclaró que nunca ha militado en ese instituto político, pues bajo sus siglas ganó la gubernatura, pero “solo fue la plataforma para construir el proyecto en Jalisco”.

Sobre el distanciamiento con el partido naranja y su líder, Dante Delgado, señaló que no se trata de un rompimiento; sin embargo, “soy un mexicano libre, y mi futuro no va a depender de las decisiones u omisiones de ningún liderazgo que desde el centro pretenda condicionar mi futuro, voy a terminar como inicié este camino: como un mexicano libre, un jalisciense libre”.

Alfaro afirmó que solo ve condiciones para sumarse al Frente Amplio por México si tiene propuestas de trabajo colectivo y que no giren en torno a una candidatura o persona.

“Si eso no sucede cualquier proyecto está condenado al fracaso, y lo digo ahorita para que lo veamos al tiempo: Esto no es un asunto de fuerzas unipersonales, una persona no puede hacer lo que millones tenemos que comprometernos a lograr para que México tenga un camino distinto, es inútil hablar de candidaturas cuando no está definido un modelo que permita formar un espacio de participación política colectiva”, aseveró.

Sobre las aspiraciones presidenciales de Xóchitl Gálvez, dijo que “es una buena mujer y buena política que le ha dado una sacudida al tablero de la política nacional” y precisó que no tiene la idea de sumarse a una candidatura de la senadora.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas