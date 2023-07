En Chiapas hay autodefensas, pero ‘no muchas’: AMLO

– En cuanto a homicidios, aseguró que las cifras están dentro de “lo normal”. Acusó que sus opositores quieren crear una percepción de “mucha inseguridad”, cuando no es así –

“Hay grupos de autodefensas, pero no muchos, y hay presencia de la Guardia Nacional en Chiapas. Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no, yo les puedo probar con datos de que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto”, dijo.

Ante los hechos de violencia y crimen que han ocurrido en dicha entidad, el mandatario mostró una gráfica para demostrar que Chiapas se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a homicidios.

Explicó, por ejemplo, que, en las estadísticas de homicidios por cada 100 mil habitantes, Chiapas se ubica en el sitio 26.

“Sí hay (homicidios) pero normal, tenemos presencia en la zona norte en la parte también de la sierra, en los límites con Guatemala y está tranquilo. Siempre hay intención de decir, la violencia”, agregó.

Aseguró que los delitos que se presentan actualmente en el país son remanentes que dejaron los gobiernos anteriores que estaban vinculadas tanto a la delincuencia organizada como a la de cuello blanco.

Y se quejó de que se hable de los homicidios y no se mencione la reducción en robos y secuestros.

“No hay que olvidar que en México hubo un narcoestado y todos los grupos que operan en el país, todos, se crearon en el periodo neoliberal, todos y se les impulsó. Estamos haciendo un gran esfuerzo para serenar el país y vamos avanzando, nada más que nos dejaron muy alto el índice delictivo, mucho muy alto”, remarcó. (Fuente: Milenio. Foto: Milenio)