Alcaldesa de Chilpancingo descarta renunciar; violencia “no es de ahorita”, dice

• La alcaldesa de Chilpancingo se dijo “limpia” y dispuesta a ser investigada por su reunión con el líder del grupo criminal ‘Los Ardillos’

México.- Norma Otilia Hernández rechazó que vaya a renunciar como alcaldesa de Chilpancingo ante los recientes hechos de violencia que han dejado cinco transportistas muertos y su reunión con un líder criminal.

En conferencia de prensa la presidenta municipal se dijo “limpia” y dispuesta a ser investigada por su reunión con el líder del grupo criminal ‘Los Ardillos‘.

“Hay un video, pero no es algo que me esté vinculando con un hecho delictivo… Dialogar no es pactar”, presumió.

Hernández Martínez expuso que en caso de que la ley le pida separarse del cargo para no entorpecer alguna investigación, lo hará. Hasta entonces, sentenció, se mantendrá en el cargo.

“En este momento, creo más que nunca, que se requiere de la suma de esfuerzos para sacar toda esta podredumbre que nos dejaron, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar y obviamente lo vamos a hacer. Esto implica resistir, voy a resistir al golpeteo mediático, voy a resistir lo que venga, pero vamos a salir más fuertes que nunca”, aseguró.

La alcaldesa aseguró que la violencia en Chilpancingo “no es de ahorita” ni exclusiva del municipio, toda vez que la misma situación se vive en el resto de Guerrero y el país en general.

Con información de SUN

