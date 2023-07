Adán Augusto, aspirante que más municipios ha visitado

– Durante las primeras semanas, ha estado en 56 lugares distintos en 16 estados, lugares que ninguno de sus compañeros del movimiento ha recorrido durante este tiempo –

Adán Augusto López Hernández es uno de los aspirantes a la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación que más municipios ha visitado y más kilómetros ha recorrido en el país, comparado con sus compañeros Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Durante las primeras semanas, el exsecretario de Gobernación ha estado en 56 lugares distintos en 16 entidades federativas, lugares que ninguno de sus compañeros del movimiento ha recorrido durante este periodo de tiempo.

Aunado a ello López Hernández ha tenido un poder de convocatoria masivo en las Asambleas Informativas, como el del pasado sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que asistieron cinco mil personas, y en Cárdenas, Tabasco, con más de 30 mil.

Y es que desde que era secretario de Gobernación mantuvo cercanía con la gente, pues tiene un gran maestro en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo: “lo que yo más valoro es que me haya enseñado a caminar junto a ustedes durante gran parte de mi vida, es mi maestro y eso no se me va a olvidar nunca”.

Conforme ha crecido en las preferencias, el también aspirante presidencial por Morena rumbo a las elecciones del 2024, ha sido atacado por campañas sucias, sin embargo, dijo, que en la etapa de efervescencia política siempre habrá ataques sin fundamento, “pero cuando uno tiene la conciencia tranquila, la verdad siempre sale a flote”.