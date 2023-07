Fin de semana de Futbol: más de 40 juegos del Torneo ZOÉ Water

– En la sede de Tuxtla Gutiérrez los juegos el Torneo ZOÉ Water se realizan en la cancha “Salvador Cabañas”, de hecho también se tienen programados siete partidos para el día domingo correspondientes a las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18

Para este fin de semana, el Torneo ZOÉ Water realizará más de 40 partidos correspondientes a las jornadas 2 y 3 en las regiones Selva, Altos, Itsmo-Costa, Centro, Fronteriza, Fraylesca y Soconusco

En Tuxtla Gutiérrez los partidos programados para el día sábado, en la categoría Sub 16 serán Portugal vs Atlas, Deportivo Ráfagas vs Deportivo Esperanza, Lagartos de Chiapa vs Zapatecos, Halcones F.C vs Cefonter e Inter de Milan vs Liverrpool.

En la sede de Tuxtla Gutiérrez los juegos el Torneo ZOÉ Water se realizan en la cancha “Salvador Cabañas”, de hecho también se tienen programados siete partidos para el día domingo correspondientes a las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

En Tapachula, los campos de la Asociación Médica serán sede de la Jornada 3 del Torneo ZOÉ Water. El sábado las acciones inician a las 8:00 de la mañana con los partidos entre Gladiadores vs Atlético Tapachula de la Sub 18 y la Cantera vs Jaguares Unicach de la Sub 16. A las 9:00 am se enfrentarán Tuzos Tapachula vs Escuela HH de la Sub 14, y a las 9:30 Conalep vs Real de Café de la sub 18.

En San Cristóbal de Las Casas, las canchas del SEDEM serán sede de siete partidos el día sábado, en donde destacan los juegos entre Buhos vs Pollitos, Tuzos Oxchuc vs Cahorros FC y Cafetaleros vs Sel. Escuelita Fut.

En el caso de las regiones Costa, Fraylesca y Selva se jugará la Fecha 2, pues el Torneo ZOÉ Water inició actividades la semana pasada. En Tonalá el primer juego de la jornada será entre Escualos y Tuzos Turulos, duelo que se desarrollará en la Unidad Deportiva del municipio, a la 1:30 pm. Para Villaflores se pactaron ocho partidos y en Palenque tres.