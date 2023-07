El 50 por ciento de los cuerpos que llegan al Semefo dan positivo a alguna droga

• César González Vaca, titular del Semefo en el estado, señaló que en Mexicali se inició un proyecto piloto para detectar el abuso de droga

México.- La mitad de los cuerpos que entran al Servicio Médico Forense (Semefo) en Mexicali, Baja California, han salido positivo a alguna sustancia prohibida.

César González Vaca, titular del Semefo en el estado, señaló que en Mexicali se inició un proyecto piloto para detectar el abuso de droga, el cual arrojó que 50 por ciento de los cadáveres dieron positivo a alguna droga.

Apuntó que en la capital estatal ya se aplica la prueba a todos los cuerpos, independientemente de la causa de muerte.

En Tijuana, donde también se iniciaron las pruebas, el 50 por ciento de los cuerpos salieron positivo a alguna droga, siendo las más comunes la metanfetamina “cristal”, seguida del fentanilo, encontrada en el 33 por ciento de los cuerpos que dieron positivo.

Los que salen positivos a fentanilo generalmente salen positivos a otra droga de abuso, no sale solo en fentanilo. Pueden ser dos factores, que el farmacodependiente use las dos drogas o varias, o la droga venga con una mezcla que no sabemos”, aseguró el titular del Semefo.

Detalló que al Semefo de Tijuana entran todos los días entre 15 y 20 cuerpos a diario.

