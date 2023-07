Diego de Erice celebra el éxito de “La Casa de los Famosos México”

• El actor y presentador Diego de Erice, asegura que jamás había conducido y menos de la mano de Galilea Montijo, una de las conductoras mejor posicionadas de Latinoamérica

México.- Televisa está viviendo las mieles del éxito gracias al hit en el que se ha convertido “La Casa de los Famosos México”, reality que mantiene expectante no sólo al público nacional, sino también al de América Latina y Estados Unidos. Y una pieza clave de esta buena acogida que tiene el show, es el actor y presentador Diego de Erice, quien es co-host de la emisión en compañía de Galilea Montijo y Odalys Ramírez.

Este medio conversó con él en exclusiva para hablar de este fenómeno televisivo del que es partícipe. “Está de locos, yo todos los días leo comentarios, veo los números y platico con la gente, y sin duda es el proyecto más esperado del año”. Sobre cómo han ido asimilando el éxito del programa al interior de la producción, resalta:

“Las temporadas que habíamos visto y que llegaron a México a través de redes sociales, se platicaban mucho cuando ni siquiera se transmitían aquí, ahora por supuesto estamos muy sorprendidos por el nivel de alcance y aceptación que está teniendo (la versión mexicana). Es un reflejo de todo el trabajo hecho por parte de la producción desde hace muchos meses”.

Diego no es ajeno a los realitys, ya le había tocado ser el conductor de “Inseparables”, también para Televisa, pero sin duda “La Casa de los Famosos” lo ha puesto en un lugar mucho más privilegiado. “Sé que este proyecto va a enriquecer mi carrera, es un escalón más hacia arriba, sin duda. Pero la co-conducción es algo que yo no había experimentado y ahora hacerlo de la mano con Galilea, quien es una de las conductoras mejor posicionadas a nivel Latinoamérica, es muy enriquecedor y una gran escuela”.

Reitera sentirse muy agradecido con la producción por tenerlo en mente. “A mí me invitaron hace más de un año a este proyecto sabiendo el tipo de conducción que tengo y de la forma de expresarme, más las ideas sobre cómo puedo manejarlas sobre la marcha en un programa en vivo que requiere de mucha concentración y agilidad, así que agradezco que hayan pensado en mí para este proyecto porque es sin duda el proyecto más importante del año y hace muchísimo tiempo que Televisa no veía unos números como estos”.

Justamente sobre su estilo de conducción, donde incluye su peculiar humor negro, pero también mucho análisis sobre las estrategias que generan los habitantes en “La Casa de los Famosos México”, responde:

“Creo que para disfrutar la casa en su forma y fondo, está el 24/7 que me parece espectacular, pero en estas galas que me tocan a mí liderar, claro que sí, hay que hacer un poco más de análisis y creo que me quedaría corto si sólo presentáramos videos, que creo que parte de mi trabajo es justamente tener la información correcta y poder dar pie a especulaciones y comentarios y abrir esto al panel, el cual está conformado por ex habitantes y por gente que está involucrada en el espectáculo, y siempre está padre ver el punto de vista de los demás. Entonces, tratamos de hacer unas galas ágiles y divertir al público con ciertos contenidos y cosas”.

