Declina Enrique Alfaro presentarse a candidatura presidencial por MC

• Enrique Alfaro manifestó que Movimiento Ciudadano no “debería haber tomado el camino del aislamiento”

México.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, decidió no presentarse a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, al asegurar que el partido optó por una ruta que él no entiende y con el que solamente tendría un papel testimonial en 2024.

“Tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Eso no está bien. MC debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”, manifestó en un video compartido en sus redes sociales.

Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos, ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo“, expresó.

El Gobernador afirmó que no coincide con el rumbo del régimen actual, ni con el proyecto político que pretende desmantelar el orden constitucional, desmantelar el Federalismo, mantener a la sociedad polarizada. Sin embargo, aclaró que se puede construir un proyecto para competir en el 2024.

Agregó que las burocracias de los partidos de oposición están pensando primero en los intereses de sus dirigentes, antes que en su militancia. “Esos dirigentes se niegan a construir una plataforma abierta a la sociedad porque perderían privilegios. La necedad convertida en ceguera tiene explicación: no les importa el país, solamente sus partidos, sus presupuestos y posiciones”.

Agregó que el modelo de alianza actual es un acuerdo para administrar y lucrar la derrota y él no coincide con él. “Sin la unificación de la oposición no hay mucho que hacer en la próxima elección”.

En muchas ocasiones he dicho que habría que quitarle el protagonismo a los partidos para que estos únicamente sirvan como vehículo para la construcción de un frente opositor. Que habría que convencer a los dirigentes de los partidos de oposición de que por una vez cuando menos pongan sus estructuras al servicio de un nuevo modelo de país formado por mujeres y hombres libres. Eso sería ir más allá de una alianza simplona para verdaderamente construir un espacio de participación política colectiva, sin embargo, las fobias y la cerrazón de las partes involucradas han borrado a la política”, afirmó.

Enrique Alfaro se mantendrá atento a lo que suceda en Movimiento Ciudadano “con la esperanza de que en algún momento reaccionen. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México“.

Rechazó que tras concluir su mandato como gobernador de Jalisco buscará un escaño en el Senado, la Cámara de Diputados, ni en alguna embajada.

“Terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y el cariño de mucha gente, concluiré mi gobierno con entereza, trabajando a tope, sin distracciones”, aseguró.

Con información de SUN

Foto: Especial