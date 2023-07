Generación de empleo clave para proteger la Lacandona

– Chankin Chambor pide al gobierno tomar medidas de conservación y comenzar por la generación de empleos. “La gente necesita beneficios para contribuir a cuidar la selva” –

Chankin Chambor, líder de la Selva Lacandona, enfatizó que para asegurar la conservación de este invaluable espacio natural es fundamental generar empleos en las comunidades que lo conforman. De lo contrario, los habitantes seguirán recurriendo a los recursos naturales para obtener beneficios económicos.

En una entrevista, Chambor mencionó que la Selva Lacandona abarca varios municipios, como Palenque, Ocosingo, Margaritas, entre otros. Si las autoridades tienen un verdadero interés en preservar este importante pulmón del país, deben crear oportunidades de empleo para que los propios habitantes se conviertan en guardianes del ecosistema.

“Es necesario generar empleos dentro de las comunidades. Si no se proporcionan empleos a las personas que viven en la Selva, no podemos esperar que la cuiden. ¿Cómo van a ganarse la vida si hay muchas restricciones debido a las áreas naturales protegidas? No se les permite cambiar el uso de la tierra, talar árboles ni alterar el ecosistema y los recursos naturales”, comentó.

Finalmente, Chambor instó a todos los niveles de gobierno a tomar medidas de conservación y comenzar por la generación de empleos. El pueblo necesita ciertos beneficios para contribuir al cuidado de la Selva Lacandona. (Fuente: Óscar Gómez. Foto: Óscar Gómez)