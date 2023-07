En Copainalá, edil trata con prepotencia a habitantes

– Javier Vázquez hizo esperar horas a varias personas para atenderlas. Cuando le reclamaron su proceder, el alcalde les respondió: “Estoy ocupado. No me estoy rascando las pelotas” –

El alcalde de Copainalá, Javier Vázquez –conocido como “El Gallo”– amenazó a un grupo de ciudadanos que llegó a verlo en la presidencia municipal para plantearle varias necesidades de obras en barrios y colonias, debido a que llegaron sin cita, además que no podía recibirlos, porque conversaba con un funcionario de una universidad.

“No los voy a atender ¿y qué?”, respondió el presidente municipal que ganó la elección por la colación PRI, PAN y PRD en el 2021, al momento que llegó un grupo de hombres y mujeres a la alcaldía a pedirle que los escuchara. “¡Cálmense o no los atiendo!”, pidió Vázquez al grupo de ciudadanos que se encontraban en la puerta de su oficina.

Cuando le dijeron que estaban grabando la forma déspota en que se comportaba, dijo que podían hacerlo porque ese video lo presentaría como prueba ante el Ministerio Público para demostrar “cómo se están poniendo ustedes”.

Incluso les dijo a los ciudadanos de incurrir en el delito de motín, por lo que no alcanzaba fianza, “directamente hacia el (penal) de El Amate”, en el municipio de Cintalapa.

“Están golpeando, están gritoneando, pero yo estoy atendiendo a gente de la universidad. A ustedes yo no los tengo citados. No los tengo citados. Lo siento”, agregó.

Pero segundos después corrigió: “Los voy a atender, pero van a esperar, porque yo ya tengo citado a alguien que viene de la universidad. Yo no he dicho que yo no los voy a atender, pero empiezan a gritonear y quieren venir que se haga como ustedes quieren, se equivocan”.

Cuando los ciudadanos alegaron que llevaban varias horas ahí en la presidencia, les respondió que “ese no es mi pedo. Estoy ocupado. No me estoy rascando las pelotas. Estoy atendiendo a gente”.

Los ciudadanos aseguraron que el miércoles llegaron a las oficinas de obras públicas y encargados le dijeron que llegaran este jueves al ayuntamiento para exponer sus demandas. (Fuente: El Universal. Foto: Captura de video)