Calientan el escenario

Desde el Sur

Por Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… Se registran altas temperaturas políticas en todo el territorio nacional. La aparición en el escenario de la aspirante a ganar la candidatura de la alianza opositora «Va por México», Xóchitl Gálvez Ruiz parece que provocó un golpe de calor a varias corcholatas que durante los eventos proselitistas dedicaron parte de su discurso a denostar a la panista, cayeron en la trampa, la engrandecieron. Lo que la gente desea es escuchar las propuestas de cada una de los tres personajes que van por la candidatura presidencial de Morena (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard), y no ser una caja de resonancia de lo que dice en las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que oferte cada una de las corcholatas a la ciudadanía es lo que los hará diferente de sus contrincantes y eso repercutirá en votos, al final de cuentas, eso es lo que buscan, el voto de las y los mexicanos para obtener el mayor número de sufragios y ser la o el candidato del partido Regeneración Nacional. Los morenistas ya van encarrerados, la oposición hasta el domingo en la noche sabrá cuantos aspirantes participaran en su contienda interna. Los sondeos que se difunden diariamente no muestran el escenario real, falta un largo trecho todavía…

Continuamos… El doctor Pepe Cruz parece ser la mejor carta del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación en Chiapas. El doctor Pepe Cruz además de mostrarle y demostrarle lealtad al Ejecutivo Estatal, ha sido al parecer quien más resultados le ha dado como funcionario público. Al frente de la Secretaría de Salud ha tenido varios aciertos y pocos han sido los yerros, si pudiere llamárseles así, ya que hasta cuando calificó de “chafiretes” a los enfermos de COVID con secuelas, resultó que era verdad por los efectos que dejó esta enfermedad en la salud mental de los pacientes, aunque en su momento el término causó ruido. Pero el manejo de esta pandemia en Chiapas fue motivo de elogios a nivel nacional. En fin, que el doctor Pepe Cruz se ha sabido colar y ya es segundo lugar en las encuestas electorales que miden la simpatía de la gente hacia los posibles candidatos de Morena al Gobierno de Chiapas…

Seguimos… Por primera ocasión en toda su historia una mujer gobierna el municipio de Reforma, Chiapas, una gran mayoría de la población decidió otorgar el voto a Yesenia Martínez Dantori. Esto molestó a grupos que se habían apoderado de ese lugar y comenzaron las agresiones en contra de la nueva alcaldesa que soportó insultos y amenazas. El que fuera su antecesor no cumplió con la Entrega-Recepción y en las cuentas oficiales no dejaron un solo centavo, hasta los lápices se llevaron. Lo que recibió después de tomar posesión del cargo fue un millonario adeudo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), laudos por finiquitar, una larga lista de pasivos, sin servicios públicos, con calles y caminos intransitables. Yesenia Martínez no perdió tiempo y se puso a trabajar inmediatamente, después de año y medio de ser presidenta municipal los resultados asombran, administrando los recursos municipales con trasparencia, siguiendo un plan de trabajo, cumpliendo con la rendición de cuentas, caminando por las calles y escuchando a la gente sin importar colores partidistas, Reforma se ha transformado. La alcaldesa gestionó apoyos para ir resolviendo poco a poco las necesidades. Uno de los principales problemas era que durante las lluvias muchas de las comunidades quedaban incomunicadas debido a la crecida de arroyos y afluentes, construyó puentes tubulares y ya presentó ante la Secretaria de Obras Públicas del estado, el proyecto para hacerlos de concreto. Este mismo año tiene programado las construcciones de un parque que contenga un espacio para niños con discapacidad, también una unidad deportiva para que la juventud de ese municipio tenga un sitio donde practicar deporte, que cultive cuerpo y alma para evitar adicciones. Mientras la presidenta municipal trabaja y estira los recursos, comentan que la ex tesorera municipal, Arianna Jiménez Pola se pasea por las famosas Cataratas del Niagara, en Canadá y el ex alcalde disfruta descaradamente de las ganancias que le dejó ser presidente. Así las cosas, en Reforma…

Terminamos… La confrontación que existe entre el edil de Las Margaritas, Bladimir Hernández Álvarez y el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) y ex alcalde de ese municipio, Jorge Luis Escandón Hernández es evidente a tal grado que puede reventar y provocar violencia. Escandón Hernández es una persona arrogante que quiere seguir mandando en Las Margaritas y constantemente está acosando a Bladimir Hernández para obligarlo a otorgar contratos de prestación de servicios y compras de material a Zaragoza Arguello que se desempeñó como tesorero en la administración pasada, donde Escandón fungió como presidente municipal. Abarrotes San Martín y abarrotes La Comercial son negocios que están ligados a Jorge Luis Escandón y fueron proveedores en el trienio pasado, pero el actual ayuntamiento tiene convenios firmados con otras empresas. La presión que ejerce Escandón para lograr recobrar sus negocios no tiene límites ya que ha utilizado a grupos de choque para desestabilizar, la situación se vuelve peligrosa. Bladimir no va a ceder a las presiones ya que teme ser arrastrado por todo el pueblo como lo hicieron con Jorge Luis Escandón. Mientras este corrupto sujeto anda tratando de seguir mandando en Las Margaritas, de recobrar sus negocios, el COBACH donde Escandón es director general, sigue convertido en la caja chica, como en los tiempos de Jorge Enrique Hernández Bielma y Guillermo Toledo Esponda… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.