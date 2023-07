Chiapas avanza con servicios de salud: Dr. Pepe Cruz

– Con el nuevo modelo de atención medica móvil, el derecho a la salud de las y los chiapanecos es una realidad materializada que garantiza la prestación de servicios con personal y equipos altamente especializados –

Con el nuevo modelo de atención medica móvil a través de los 10 convoyes de la salud, el derecho a la salud de las y los chiapanecos es una realidad materializada que garantiza la prestación de servicios con personal y equipos altamente especializados para el bien individual y colectivo, así lo expresan los rostros agradecidos de más de mil habitantes beneficiados de las regiones Maya y Tulijá Tseltal Chol con este nuevo esquema, destacó el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz.

El titular de la Secretaría de Salud estatal abundó que desde el pasado 3 de julio y hasta el próximo 8 de julio, los 140 camiones que componen los 10 convoyes de la salud estarán brindando sus servicios a la población de los municipios de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón y Tila, para beneficiar a niños, jóvenes, embarazadas, adultos y adultos mayores.

En ese sentido, la señora María del Rosario Centeno Martínez, de 50 años de edad, de la colonia Belisario Domínguez Norte del municipio de Palenque, agradeció el trato digno del personal de salud, ya que le brindaron consulta médica y dental, estudios de rayos X, electrocardiograma y densitometría. Dijo que estos estudios que le hicieron en el convoy, de manera particular salen muy caros y superan el presupuesto de lo que ganan en su trabajo, por eso dio las gracias a las autoridades de salud por tomarlos en cuenta y acordarse de los que menos tienen.

“Invito a todos los vecinos a que vengan y se acerquen porque los camiones de salud dan muy buenos servicios, yo me voy muy contenta porque me hicieron el chequeo de corazón y de los huesos, además de que me dieron mis medicamentos para mi diabetes, por eso muchas gracias al secretario de Salud”, señaló doña Ignacia Vázquez Gutiérrez, de 71 años, de la localidad Pakalná.

El señor Eddi Omar Mora de Morales, de 43 años, originario del país de Honduras pero que actualmente radica en Palenque, expuso que como padece de hipertensión se acercó a los convoyes, donde recibió consulta médica para monitorear su presión arterial; además, como tiene una bolita en el pecho, en el lado del corazón, le realizaron estudios de ultrasonido para detectar el origen, por ello manifestó su satisfacción por los servicios recibidos, porque son un ahorro para el bolsillo de quienes viven al día.

Finalmente, el señor Óscar Hernández Ortiz, de 58 años, originario del estado de Coahuila y que ahora radica en la colonia Pakalná, mencionó que desde que escuchó todos los servicios que los convoyes traerían, se dio cita muy temprano para sacar su ficha, donde le dieron acceso a consulta médica y odontológica, estudios de análisis clínicos, ultrasonido y medicamentos para continuar con su tratamiento contra la diabetes; recalcó que estos servicios son de gran beneficio para quienes no tienen derechohabiencia, así que agradeció a las autoridades estatales de salud.