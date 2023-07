“Aquí seguimos, no vamos a dejar de hacer lo nuestro”: Carlos Jiménez responde a amenazas

• El periodista Carlos Jiménez aseguró que continuará trabajando pese a haber recibido amenazas mediante un video enviado a su celular personal

México.- Después de que se diera a conocer un video de amenaza contra el periodista Carlos Jiménez, ahora responde a los sujetos que lo intimidaron.

El periodista aseguró que continuará trabajando pese a las amenazas en su contra.

“Aquí seguimos, no vamos a dejar de hacer lo nuestro, lo que nos gusta, a trabajar con mucho cuidado, pero vamos a seguir porque no podemos dejar que los malhechores ganen en nuestro país”, aseguró.

El periodista indicó que no es la primera vez que recibe amenazas, sin embargo, esta fue una que no pudo dejar pasar.

“Esto fue el día de antier, yo decidí hacerlo público el día de ayer. Tengo en este ejercicio de reportero 15 años, un poco más, siempre hablando de temas policiacos y las amenazas son parte de mi día a día, es algo que con lo que he aprendido a vivir, pero en esta ocasión, creo que no podía dejarlo pasar por la forma en que se comportan estos tipos, con la soberbia, el descaro sobre todo, el sentirse impunes, grabarse, mandar mensajes, marcarme, grabarse al aire libre, ni siquiera están en un cuarto, escondidos, están en algún lugar en el que podría haber pasado alguna autoridad, alguna patrulla y verlos, pero se saben tan impunes que lo hacen y por eso en esta ocasión fue que decidí hacerlo, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, amenaza que me llega, pero creo que es la que no debía dejar pasar, sobre todo para demostrarles que no se van a quedar tampoco en su ignominia que es lo que tanto buscan ellos”, aseveró.

Indicó que los delincuentes no quieren que haga su trabajo, ni que exhiba las acciones delictivas respecto a ellos.

“Desafortunadamente, estamos viviendo una época en la que la delincuencia se sabe impune, se sabe tranquila, se sabe que no es confrontada, en gran parte del país no encuentra confrontación, entonces han crecido, han ido avanzando, y están ocupando lugares y creo que este es un intento más de eso: de callarnos, de evitar que nosotros hagamos nuestro trabajo, evitar que los exhiba, que es parte de lo que me dedico, y es lo que ellos están buscando, y no podemos ser héroes pero tampoco quedarnos callados, tampoco debemos dejarlo, porque dejarlos es permitir que suceda lo que ellos quieren, que es que ellos controlen la situación, quitarnos la tranquilidad, quitarnos las ganas de hacer cosas, es decir, no quieren ellos que yo exhiba tal vez que son ladrones, que son extorsionadores, que son secuestradores pero si nosotros nos quedamos callados, al final ellos van a ganar y eso es algo que no podemos permitir”, señaló.

Confirmó que, a raíz de la denuncia en redes, el Gobierno Federal reforzó su mecanismo de seguridad pues él ya contaba con uno previamente.

“Yo ya tenía protección del Gobierno Federal, desde hace cuatro o cinco años, precisamente por distintas situaciones en que encontraron riesgo en mi vida, el día de hoy sí se reforzó, el día de ayer apenas dio a conocer esta situación, se comunicó conmigo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue el primero que se comunicó conmigo, y se lo agradezco. Más tarde, se comunicó la secretaria, Rosa Icela Rodríguez, y ya más noche, el jefe de Gobierno, Martí Batres, es algo que agradezco de verdad, y sí, como dijo el presidente, hoy se reforzó, no se inició porque yo ya tenía un esquema de seguridad desde tiempo atrás, y hoy lo que se lo que sucedió es que lo reforzó el Gobierno Federal”, confirmó.

Finalmente, indicó que continuará con sus actividades de la manera más normal que pueda.

“Es algo que intento, es algo que busco, seguir con mi vida, con mi trabajo, por supuesto con cuidado, pero sí seguir las cosas en lo más normal que podamos hacer”, puntualizó.

Con información de SUN

Foto: Especial