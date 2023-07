“Es uno de los mejores entrenadores del mundo”: PSG presenta a Luis Enrique

• El París Saint-Germain (PSG) presentó este miércoles al español Luis Enrique Martínez como el nuevo entrenador del primer equipo

Francia.- El presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, presentó este miércoles al español Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador del equipo y lo definió como “uno de los mejores del mundo”.

“Tenemos uno de los mejores entrenadores del mundo, no solo por lo que ha ganado, también por cómo juega al fútbol. Tiene uno de los estilos más vistosos del mundo”, subrayó el catarí en una rueda de prensa en París.

El exseleccionador español comenzó hablando brevemente en francés y prometió aprender el idioma, antes de lanzarse con gusto en una intervención que convirtió en un espectáculo.

En una ciudad que se lamenta de que su equipo de estrellas lleva varias temporadas de juego insulso, Luis Enrique prometió “un estilo muy ofensivo, muy atractivo para los aficionados”.

Puedo garantizar que jugaremos como equipo, estoy seguro de que lo van a disfrutar”, remachó.

Luis Enrique dijo que el PSG es un club que quiere crecer y aseguró que es “el entrenador ideal” para este proyecto, antes de señalar que quiere devolver la confianza puesta en él “ganando trofeos importantes”.

Sin embargo, la sombra del futuro de la máxima estrella del equipo, el delantero francés Kylian Mbappé, planeó de forma persistente sobre la presentación de Luis Enrique, que capeó el tema de forma diplomática.

“Cuento con todos los jugadores con contrato”, indicó, antes de añadir de forma enigmática que “quiénes son” esos jugadores “depende del día a día, y esto del fútbol va cambiando”.

También insistió un par de veces en que hay informaciones internas del club que no puede divulgar por ser confidenciales. “Lo que hablamos queda entre Luis Campos (el director deportivo) y yo”, señaló.

No obstante, después de que Luis Enrique dejó la sala, Al Khelaifi se quedó un par de minutos para decir claramente y en público lo que se había filtrado en las últimas semanas. Si Mbappé no renueva su actual contrato, no se irá gratis.

Dijo que la posición del club “es muy clara”. “Si Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que siga, pero que firme un nuevo contrato”, subrayó.

“No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo”, recalcó el presidente del PSG, quien tras terminar esa frase dijo a los periodistas: “Eso es lo que queríais, ¿no?”.

Con información de EFE

Foto: EFE