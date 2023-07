Acusan a León Larregui de hacer playback en sus conciertos 

• El cantante de Zoé se ha convertido en el blanco de fuertes críticas por las acusaciones que han surgido en su contra de no cantar en vivo durante sus presentaciones

México.- Además de su trayectoria en la música, León Larregui es conocido por las polémicas y grandes escándalos en los que suele estar envuelto, sobre todo por las declaraciones que hace dentro y fuera del escenario y con las que no solo se ha arremetido en contra de artistas como Bad Bunny, también se ha expresado sobre diferentes temas como la vacuna contra el COVID , el gobierno y hasta sus propios fans.

Sin embargo, en esta ocasión el cantante de Zoé se ha convertido en el blanco de fuertes críticas por las acusaciones que han surgido en su contra de no cantar en vivo durante sus presentaciones.

Los señalamientos contra Larregui han inundado las redes sociales, esto luego de que se difundiera un video del último concierto que el músico ofreció en Querétaro, como parte de su gira llamada Primarama, y en el que lo habrían dejado en evidencia.

En la grabación de apenas unos cuantos segundos, se le puede ver al artista jugando con el micrófono mientras interpreta el tema «Souvenir», pero en cierto momento, mientras intentaba hacer un malabar, el artefacto se le resbaló de la mano y cayó al piso. León, de inmediato, se agachó para recogerlo y continuar con el espectáculo, pero en todo ese tiempo la voz del cantante jamás dejó de sonar, sin importar que el micrófono haya estado a metros de su boca.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios y de sus seguidores se dijeron decepcionados de él: «No lo esperaba de ti León», «Ahí tienen a su héroe», «No puede ser», «Ya no es el mismo de antes», «Perdió un fan, y tan caros que están sus boletos», «¿En qué momento te perdimos?», son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero no todo fue malo, pues hubo quienes salieron en su defensa y aseguraron que todo habría sido intencional pues no le permitieron cantar en vivo pues en ese momento se encontraba enfermo. Hasta el momento León Larregui no se ha pronunciado al respecto, pero ya le han pedido que se tome en serio los conciertos y se presente en mejor estado.

Con información de SUN

Foto: SUN