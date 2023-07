DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

SENADORES SE VAN DEL PRI

Comenzamos… La nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján brilló en el evento que presidió Andrés Manuel López Obrador en el zócalo capitalino para celebrar cinco años de haber ganado las elecciones presidenciales. Ante decenas de miles de personas que llegaron de toda la geografía mexicana hasta el corazón de la Ciudad de México, el presidente López Obrador mostró a la funcionaria de más confianza que tiene en su gabinete. Luisa Alcalde no perdió la oportunidad y se lució con un buen discurso donde impuso un estilo personal, muy fresco, juvenil. Al interior del Palacio de Cobián donde se ubica la SEGOB, Alcalde realizó cambios, ya colocó en los puestos más importantes a las mujeres y hombres que colaborarán con ella en el último tramo de esta administración, el más difícil, el más delicado, ya que se desarrollará la madre de todas las batallas, el proceso electoral más grande de toda la historia democrática de México. Luisa María Alcalde ha mostrado el músculo.

Continuamos… Se desmorona el partido tricolor. La renuncia a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila es golpe directo a la mandíbula de Alejandro Moreno Cárdenas y por supuesto al “Frente Amplio por México” del PRI-PRD y PAN. Los senadores crean el grupo “Congruencia por México”, organización que seguirá haciendo política desde sus trincheras. Se comenta que algunos legisladores de Acción Nacional y del Sol Azteca se sumarán a este grupo. No se puede esconder que el estratega de esta naciente organización política es Carlos Salinas de Gortari, él marcará el rumbo que tomarán los integrantes de “Congruencia por México”, mientras que el dueño de la franquicia Movimiento Ciudadano, Dante Delgado observa y Alito Moreno busca desesperadamente a Adán Augusto López Hernández.

Seguimos… Nuevamente exhiben al mitómano de Sergio Zenteno Meneses. El gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas inauguró la remodelación del parque central de Bochil el jueves de la semana pasada, dejando en claro que los recursos que se invirtieron en esta obra y en la Clínica de Salud son del gobierno de estado. La gente de las comunidades que llegaron a este evento se dio cuenta que el edil de ese municipio, Sergio “Checo” Zenteno es un sinvergüenza. Todos notaron el nerviosismo del Checo ya que varios días antes de que llegara el gobernador Escandón a ese lugar a entregar obras, se reunió con colonos para explicarles que la mayor parte del dinero que estaba destinado para el apoyo a comunidades y los barrios los había destinado para invertirlos en la remodelación del parque y la clínica, sin embargo, el mandatario chiapaneco fue muy claro al explicar que la inversión era con el presupuesto de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado. Ahora la gente de las comunidades está exigiendo al alcalde Sergio Zenteno aclare donde están los recursos que están destinados para mejoras de las colonias y barrios. Zenteno Meneses se caracteriza por ser un tipo muy mañoso ya que durante la remodelación de la iglesia de San Vicente en el ejido de Carranza se presentó a tomarse fotografías cuando la gente estaba trabajando en el colado del techo del templo, imágenes que envió en un expediente como comprobación del gasto de los recursos del FISM (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios), situación que aclararon los propios pobladores ya que la reparación de esa iglesia se hizo con dinero que aportaron los feligreses y no con recursos municipales, además de que la respuesta del FISM fue de que esos recursos federales no se pueden utilizar para invertirlos en iglesias. Así que el Checo está atrapado en desvíos de recursos estatales y federales, la gente de Bochil exige que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revise que destino ha tenido el presupuesto que se asigna a ese municipio. Dicen que el secretario particular de Ángel Torres Culebro, secretario de Obras Públicas del estado, presume ser íntimo amigo del Checo Zenteno por eso lo apoya en su proyecto político para el 2024. Ángel Torres debe tener cuidado ya que su particular no le es leal, filtra mucha información de lo que sucede al interior de esa dependencia. Que le recuerden que la traición no se tolera, se castiga.

Terminamos… La ambición deslumbra a la mayoría de los políticos. El mensaje que dio la secretaria general del partido verde la utilizaron para tratar de destapar a Jorge Luis Llaven Abarca como el precandidato de ese partido a la gubernatura de Chiapas. La aclaración de los dueños de esa franquicia fue inmediata, desmienten la información, esa que salió de las oficinas del diputado federal y que fue aprobada por la seudo dirigente estatal Valeria Santiago. El comunicado que enviaron los ejecutivos del partido verde es claro, “no son tiempos de destapes, sino de trabajar en unidad”. Los jerarcas del partido verde saben que será la cúpula de Morena la que ponga las reglas del juego en Chiapas. Por cierto, anuncian que la fichita del partido verde, Manuel Velasco Coello el próximo domingo estará en Palenque, Chiapas, donde volverá a mentir sobre los logros de su sexenio cuando fue gobernador de nuestra entidad. Los chiapanecos recordamos que Velasco fue un depredador ecológico y financiero, tiró árboles para colocar piedra laja en los camellones de las ciudades más importantes de Chiapas, permitió la tala inmoderada en bosques y selvas, y arrasó con el dinero de los chiapanecos dejando una enorme deuda económica que el gobierno actual tiene que pagar intereses y abonar capital. El evento se pagará con recursos que fueron sustraídos a las arcas oficiales.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.