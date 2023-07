Nahle engañó a AMLO con refinería de Dos Bocas: Julen

– La refinería Olmeca es la muestra de una falta de eficiencia y planeación que está terminando en corrupción, destacó el líder de los senadores del Partido Acción Nacional –

El coordinador de las y los senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, destacó que la edificación de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, fue un engaño de la encargada del proyecto, Rocío Nahle García, titular de Secretaría de Energía (Sener).

“La Refinería en Dos Bocas es una tomadura de pelo no solo a los mexicanos, sino también al presidente de la República, porque no se explica uno cómo pasa el tiempo y lo que se ha prometido, y realmente no se cumple con el objetivo de echarla andar, y pareciera que no se va a cumplir, los expertos han dicho que no se va echar andar en esta administración sino en 2025 y otros comentan que en 2027”, refirió.

En rueda de prensa en la capital de la entidad veracruzana, Rementería del Puerto destacó que hay mucha ineficiencia en la planeación del proyecto y han dado como resultado dos fallidas inauguraciones.

“Se habla de un “pre arranque” como si fuera un “pre copeo”, es decir, no ha sucedido, pero vamos a festejar antes que suceda la fiesta, y este “pre arranque”, en términos de una obra de este tamaño y de esta naturaleza nos dice que no existe todavía, pero hay que cumplir con la fecha en la que en teoría debía estar terminada”, apuntó.

En ese tenor, el legislador veracruzano recordó que la titular de Sener, Rocío Nahle García, había prometido que el 1 de julio de este año la refinería comenzaría a procesar 170 mil barriles diarios de petróleo crudo y ahora volvieron a aplazar el lapso de operación y producción.

“A golpes de realidad todo eso viene cayéndose, porque llegan las fechas estipuladas y no están ejecutando. Tenemos una gran promesa completamente incumplida y no hay una obra operando al cien por ciento, y que han reconocido que no estará en las fechas que han estado ofreciendo; por eso veo que el presidente de la República está completamente engañado”, afirmó.

Rementería del Puerto señaló que la petroquímica de la 4T no va a refinar ni un litro de gasolina y menos porque la planta no tiene para esa capacidad y, aun teniéndola, no se alcanzaría con ello la soberanía energética que tanto dice este gobierno, donde solo se han derrochado recursos.

“Ha sido una obra muy costosa que inició con 8 mil millones de dólares, a 18 mil millones de dólares, y es la muestra de una falta de eficiencia y planeación, que está terminando en corrupción, y no lo digo yo, sino expertos en la materia que con documentos han mostrado que este proyecto no funcionará en los tiempos que han postergado. Por eso fue sintomático que el presidente no haya ido el pasado primero de julio a la refinería, porque en el fondo ve que es una simulación, una tomada de pelo”, concluyó.