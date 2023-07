Morena es un fenómeno popular, sostiene Adán Augusto

– López Hernández remarcó que al pueblo no se le puede fallar, como no lo ha hecho AMLO y como no la hará la continuidad con cambio que representa el movimiento de la 4T –

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, expresó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es un fenómeno popular que se debe y es de todas y los mexicanos, pues era un sueño que se está haciendo realidad.

Desde Tlalnepantla, Estado de México, Adán Augusto López Hernández declaró que su partido, hace apenas seis años, “era sólo un sueño que ustedes hicieron posible: Nunca antes en ninguna parte del mundo, un partido con tan pocos años de vida había ganado la Presidencia de la República”.

Al resaltar que es orgullosamente Morena, López Hernández remarcó que al pueblo no se le puede fallar, como no lo ha hecho el presidente López Obrador y como no la hará la continuidad con cambio que representa el movimiento de la Cuarta Transformación.

En su décimo cuarto día de recorrido por el país, el exgobernador de Tabasco advirtió que es necesario el respaldo de los mexicanos a este proyecto “porque la Cuarta Transformación va a seguir por muchos años más”.

Además, aclaró que los programas sociales van a continuar y se van a fortalecer, especialmente la Pensión Universal para Adultos Mayores, “porque nosotros sí queremos a nuestros viejitos” y “va a haber justicia social; va a haber médicos, hospitales y medicinas gratuitos”.