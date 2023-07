Ebrard advierte que podría romper con Morena 

Marcelo Ebrard señala que podría haber una ruptura con Morena si existieran irregularidades en el proceso de encuesta interna para elegir al candidato a la Presidencia de la República

México.- Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena, advirtió que rompería con el partido si la encuesta, que decidirá quién será el próximo candidato (a) a la presidencia de México, es manipulada.

En entrevista con La Jornada, titulada ‘Preocupa más el fuego amigo que la oposición’, el excanciller de México lanzó la advertencia, con ‘tono de amenaza’: “Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable, es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta”.

A pesar del amago, Ebrard recordó que lo más importante es la unidad dentro de Morena, “gane quien gane”, y aseguró que entre los aspirantes no debería existir un clima de confrontación.

“Nosotros deberíamos aspirar a no crear una confrontación de tal tamaño que se fracture o se rompa la unidad, y ¿qué se necesita para eso? Pues que la encuesta se haga bien, que sea limpia”, sostuvo.

Por esta razón, el extitular de la SRE aseguró que se dedicará a lograr una buena opinión de la gente, por eso busca “tocar el corazón del Gobierno actual”, la 4T y su trascendencia en los encuentros que efectúa con la gente.

Además, anticipó que en caso de ganar la candidatura de Morena y las elecciones de 2024, invitaría a la exjefa de Gobierno o al extitular de Segob a integrar su gabinete o equipo de trabajo: “El otro día dije que invitaría a Claudia Sheinbaum, no he hablado con Adán; no sé, no me atrevo a decir un cargo, un rol, una función, dependería de lo que él quisiera”.

