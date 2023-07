Barcelona revela millonaria deuda con Leonel Messi

España.- Pese a que se han desprendido de varios jugadores para controlar la masa salarial que existe en el club y así sanar las finanzas de la institución, Joan Laporta, presidente del Barcelona, reveló que todavía hay una deuda importante dentro del club.

Se trata nada más y nada menos que un adeudo de más de 30 millones de dólares con Lionel Messi, pese a que el jugador argentino tuvo que abandonar la institución en 2021, el club posee un fuerte adeudo con respecto a comisiones y sueldos que poseía el campeón del mundo.

De acuerdo con la información dada en una entrevista el periódico “La Vanguardia”, Laporta señaló que se espera que este adeudo sea liquidado para 2025 y que actualmente le están abonando dinero para acabar con esa deuda.

“Lo que se le debe es lo del diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025. Se le paga religiosamente”, señaló Laporta en entrevista.

Recordemos que en 2021, Messi tuvo que dejar al Barcelona luego de que no pudieron llegar a un acuerdo para renovar su contrato, pese a que se rebajó el sueldo, el club no podía inscribirlo debido a que habían llegado a su tope salarial y no querían infringir normas de LaLiga.

Además de ello, el directivo del Barcelona habló sobre la posible razón por la cual el argentino no volvió al conjunto culé y decidió irse a la MLS, esto se debió al terrible año que vivió en el PSG y buscaba un lugar con menos presión.

“El plan se lo comunicamos a Jorge Messi, y me dijo que Leo había pasado un año muy difícil en París y quería menos presión. Con nuestra opción hubiera mantenido la presión, así que entendí su decisión”.

Por último, señaló que están planeando un homenaje para el jugador en el marco del 125 aniversario del Barcelona.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas